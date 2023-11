Jorge Javier Vázquez escribe a la Princesa Leonor e indigna a la Casa Real

El presentador de Mediaset, apartado temporalmente de la televisión, tiene tiempo libre para visitar a la familia y también para cuestionar la sucesión de la Corona. Vuelve la polémica.

Jorge Javier Vázquez tiene más tiempo libre de lo habitual. La abrupta cancelación de su nuevo proyecto para el Access Prime Time de Telecinco, Cuentos Chinos, le ha dejado más tiempo libre para visitar a su familia en Badalona o para escribir en su blog de la revista Lecturas, Vidas propias.

En su última entrega semanal del blog, Jorge Javier habla de la Princesa Leonor. Lo hace en términos aparentemente elogiosos pero en el fondo lo que quiere expresar el de Mediaset es su disconformidad con la Monarquía y en que la ahora Princesa de Asturias llegue a reinar España. Pide abiertamente un referéndum para que los españoles se pronuncien sobre la continuidad de la Corona.

Además, llegar a afirmar que Leonor “en el fondo me da pena”. Tal y como ha podido saber ESdiario, estas afirmaciones del presentador catalán han causado un profundo malestar en la Casa Real y, especialmente, a la Reina Letizia.

¿Qué dice exactamente Jorge Javier de la Princesa Leonor? Reconoce que en su republicana mesa familiar, la hija del Rey Felipe “despierta simpatía”.

“En cuanto a Leonor, me quedé bastante frío. Puede que, incluso, sintiera pena por ella. Me parece una tortura tener que asistir a conciertos de música que ni te van ni te vienen, cenar con gente que no te interesa lo más mínimo, sonreír por obligación cuando estás rota por dentro por culpa de un desencanto amoroso. Irte a la cama pensando que a lo mejor no tendrías que haberle dicho a una amiga que ese presentador te parece un espanto. No poder compartir con nadie el desprecio que sientes hacia ese colaborador o esa colaboradora porque un día fue cruel con tu madre. Saber que no puedes tontear con nadie por WhatsApp porque el destino ha querido que un día tengas que ceñirte la corona de Reina de España. Bueno, esta es otra: qué hacemos ahora con Leonor”.

Jorge Javier Vázquez quiere referéndum

Después de unas reflexiones positivas sobre la hija de los Reyes, el de Mediaset España cuestiona abiertamente el futuro de nuestra monarquía parlamentaria y el de la Princesa, que acaba de cumplir la mayoría de edad y juran la Constitución, como Reina afirmando literalmente en su espacio en la mencionada revista:

“Todo muy bonito, todo muy de cuento de hadas, pero me da la impresión de que a Leonor no le queda otra que enfrentarse a un referéndum sobre su futuro. Sería lógico y sano. Sobre todo, para ella. Esto es como cuando los concursantes de un reality piden salir nominados –exponerse dicen ellos– para conocer la opinión del público. Si yo fuera Leonor preferiría exponerme a vivir siempre con la duda. Además, ya que tiene que ir a óperas coñazo pues que al menos sepa que el pueblo está con ella, solidarizándose con el aburrimiento que provoca cualquier obra wag-neriana o similar”.