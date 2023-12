La Malú más "horrorosa" hace un regalo envenenado a Risto Mejide: sentenciado

Tal como adelantó ESdiario, la cantante Malú abrió su corazón y quiso compartir algunos de los detalles más íntimos de su vida en una emotiva entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester este miércoles.

La artista, que celebra sus 25 años en la industria musical, ha conmemorado este aniversario con la regrabación de A todo sí, un recopilatorio que refleja distintas etapas de su vida.

De esta manera, la artista reveló que cada canción de su amplio catálogo representa un pedacito de su historia personal: "Me he dado cuenta de que tengo una canción para cada momento de mi vida".

Conocida por ser reservada sobre su vida privada, no dudó en hablar sobre la maternidad y su relación con el político Albert Rivera. La pareja, que tuvo a su hija Lucía en junio de 2020, anunció su separación en junio de 2021. Sin pelos en la lengua, Malú no dudó en explicar cómo la llegada de un hijo puede afectar una relación: "Creo que la llegada de un hijo multiplica lo que había en la pareja planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo".

Ante la pregunta sobre si ha utilizado su dolor de la separación para componer canciones, cosa que algunos comparan con la cantante Shakira, Malú afirma que no es nada nuevo en su música: "He hecho lo que he hecho toda mi vida, contar una realidad, contar un dolor".

La salud mental tras el parto de la que poco se habla, según Malú

La artista también quiso dar voz al tema de la salud mental postparto, destacando la desconexión que experimentó entre su cuerpo, su bebé y ella misma: "Fue difícil. Tenemos la imagen de que parimos y estamos estupendas, como haciendo abdominales. Yo salí horrorosa del parto".

Además, compartió su experiencia como madre, destacando el agotador pero gratificante proceso de crianza. Después de invertir tres años en cuidar de su hija, Malú confiesa que volvió a mirarse al espejo con una nueva perspectiva: "El cuerpo me pedía salir, disfrutar".

Con sus sinceras y naturales confesiones Malú ayudó a Risto Mejide a registrar su mejor resultado para Viajando con Chester en Cuatro desde hace más de un mes: un 6.3% de cuota de pantalla ante 592.000 espectadores.

Una especie de colofón o guinda del pastel para el presentador, que despidió el programa después de diez años y muchos entrevistados en su sofá. Parece que el fin de las relaciones entre Mediaset y la productora La Fábrica de la Tele no solo va a pasar factura a la labor de María Patiño en Socialité, sino a muchos otros formatos.