Pilar Rahola planta cara a Risto Mejide en Todo es mentira: "Me parece perverso"

La colaboradora de Cuatro llegó a amenazar con abandonar el programa por una "mierda" de vídeo, no mostrándose de acuerdo con una polémica comparación realizada por el equipo de Risto.

Todas las cadenas y programas de televisión se sumaron, este miércoles 15 de noviembre, a la cobertura del debate de investidura de Pedro Sánchez. Y entre estos espacios televisivos se encontraba Todo es mentira de Risto Mejide, que contó con Pilar Rahola para analizar todas las palabras y todo lo que dijese el presidente del Gobierno en funciones sobre la amnistía. Pero antes de esta conexión, el programa de Cuatro emitió una pieza en la que comparaban los disturbios en la sede del PSOE con los del procés. Un vídeo que hizo saltar por los aires la intervención de la colaboradora, hasta el punto que la exdiputada amenazase con marcharse.

Después de dar voz a varios de los manifestantes a las puertas del Congreso y de recoger las imágenes más histriónicas de los últimos días de disturbios contra Sánchez, Todo es mentira, de la cadena secundaria de Mediaset, estableció una curiosa comparativa entre estos últimos y los producidos en 2017. El vídeo hacía una lista de semejanzas y esto sacó de sus casillas a Rahola: el pueblo vs. las instituciones, símbolos nacionales, disturbios, movimientos de acción, la relevancia del presente, pedir ayuda a Europa y clamar que les están robando.

Pilar Rahola amenaza con irse de 'Todo es mentira'

"Estoy seguro de que este vídeo ha enfadado a mucha gente, a espectadores de todas sensibilidades. Entre ellos, por cierto, seguramente a nuestra invitada, Pilar Rahola", advirtió Risto. Y no se equivocó el presentador, pues la cara de la colaboradora de Cuatro: "Qué mierda de vídeo. ¿Quieres saber lo que pienso? ¡Qué mierda de vídeo! ¿Cómo se os ocurre comparar ambas cosas?", soltaba muy indignada. Y a esta respuesta, Mejide contestaba que lo perdonase "un segundo, que tengo que ir a publicidad. Luego me insultas", pero que no acabaron con la sonora queja: "Joder, hombre, tengo ganas de irme", se le escuchó decir con el micro abierto antes de los primeros anuncios.

Tras la pausa publicitaria, el presentador de Cuatro ponía de manifiesto que la catalana no se había enfriado, ni mucho menos: "Risto, yo no te insulto a ti ni a nadie, pero, en cambio, el vídeo considero que es una mierda, lo siento. Me parece que comparar todo un proceso de miles y miles de personas, después de años y años de haber perdido el Estatut, que nos lo recortaron por todos los lados, de protestas cada domingo, de hacer un proceso parlamentario, de conseguir los votos para hacer un proceso y votar,... comparar esto con todo este facho, ¡por favor! ¡Yo podría hacer un vídeo comparativo de PP y PSOE respecto a Cataluña y tantas otras cosas! ¡Me parece perverso! Sabéis que os quiero mucho, pero estoy por irme". Una vez aguantando el chaparrón, Risto intento cambiar de tema y sacar provecho de su conexión: "Pilar, vamos a la jornada de hoy, venga. ¿Qué piensas del debate de investidura? Que ya te conozco desde hace muchos años y sé que te enciendes, pero se te pasa rápido".

Y la colaboradora, que ya estaba más calmada tras desahogarse, volvió a encenderse al oír las palabras de Risto: "Sí, pero se os ha ido la mano, eh, ¡hoy se os ha ido la mano! Ofendéis a muchísima gente que luchó democráticamente, no hizo el fantasma, y que le fue la salud en ello", le espetó contundente, dándole así un nuevo tirón de orejas. En cualquier caso, la sangre no llegaba al río: "Vamos a hacer como en las cenas de Navidad, vamos a pasar de este tema", pedía Risto.