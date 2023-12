La escandalosa fiesta navideña de los famosos en Rusia que todo el mundo critica

La polémica ha llegado a Rusia después de que hayan aparecido noticias sobre una extravagante fiesta a la que han asistido todas las celebridades y élites de Moscú. Y es que, además de la indignación por la temática que ha tenido dicha fiesta, hay que añadir que una de las protagonistas ha sido Ksenia Sobchak, la ahijada de Vladimir Putin y que fue candidata a la presidencia rusa en el año 2018.

Una fiesta que no ha gustado nada a los principales apoyos del presidente ruso, que además han considerado que esa fiesta navideña, que se ha celebrado mientras Rusia continua inmerso en el conflicto bélico con Ucrania, es una falta de respeto a los soldados que están luchando en el país fronterizo.

Y es que la fiesta a la que Ksenia Sobchak ha acudido tenía una temática que contrasta mucho con los famosos valores conservadores y tradicionales del país, ya que se trataba de una fiesta de semi desnudos. Una fiesta a la que la ahijada de Putin ha acudido vistiendo un traje de color nude, sin sujetador y estando embarazada.

Russia is famous for its "conservative and traditional values" and hostile attitude to LGBT.



Here are some images from a Moscow Christmas party last night, attended by many celebrities. Including former Presidential candidate Ksenia Sobchak. pic.twitter.com/ohZHEJPOmj