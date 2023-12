Julián Contreras reaparece con duras palabras tras la entrevista de Fran Rivera

La entrevista del torero en el programa "De viernes" sigue dando de que hablar, especialmente después de que su hermano Julián Contreras le haya respondido con unas duras palabras.

La polémica entrevista que Fran Rivera dio en el programa "De viernes" el pasado viernes ha sido una de las cosas más comentadas de la semana. Y es que, tras mucho tiempo sin hablar ante los medios, el torero reapareció para cargar sin piedad contra sus hermanos, especialmente contra Julián Contreras Jr., y contra Isabel Pantoja.

Esas palabras que Fran Rivera dedicó a todas esas personas, pero en especial a su hermano Julián, han recibido una contundente respuesta de su hermano pequeño. Quien ha querido contradecir todas las declaraciones que hizo Fran en el programa que presentan Santi Acosta y Sandra Archidona.

Julián no está de acuerdo con la versión de Fran Rivera

Ha sido el propio Julián Contreras Jr. quien ha hablado sobre las palabras de Fran Rivera, especialmente sobre las declaraciones que hizo el torero sobre las adicciones de su madre, Carmina Ordóñez. Julián ha criticado duramente a su hermano en "Espejo Público", donde ha explicado que "Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo. ¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas. Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica o arrepentimiento alguno. Es vergonzoso".

Además, Julián ha explicado que él ha intentado retomar la relación con su hermano varias veces, aunque nunca ha recibido respuesta: "A mi me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había que hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido".

Por último, Julián Contreras Jr. definió a su hermano con una palabra muy dura, "pesetero". Una palabra que sirvió de contestación a los ataques que el torero le hizo en su primera entrevista.

Fran Rivera contesta a Julián Contreras Jr.

Pero la pelea de estos dos hermanos no se va a quedar ahí, porque Fran Rivera volvía a visitar el plató de "De viernes" para responder a las palabras de su hermano, entre muchos otros. Una segunda visita del torero al programa de Telecinco que podría avivar todavía más el incendio que creó su primera participación en el espacio, y sobre la que Julián ha asegurado que "depende de lo que diga, yo contaré toda la verdad".