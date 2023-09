Susanna Griso alucina con el motivo del enfado que tiene Carmen Borrego con ella

Desde que comenzó al nueva temporada de Espejo Público, la sección de sociedad del magacín de Antena 3 se ha convertido en un pequeño Sálvame, rodeado de viejos conocidos de Telecinco.

Gema López, Carmen Borrego, Gustavo Guillermo, Luis Pliego... Hasta hace unos meses este rosario de nombres era más propio de los contenidos de Telecinco que de los de Antena 3 pero las cosas han cambiado mucho de un tiempo a esta parte.

Los nuevos "fichajes" de la nueva temporada de Espejo Público en la sección de sociedad del programa de Susanna Griso han dado un vuelco radical al programa y muchos ven un pequeño Sálvame de viejos conocidos de Telecinco.

Este miércoles sin ir más lejos fueron los protagonistas de la crónica de la tertulia y Carmen Borrego, otrora protagonista indiscutible de las tramas corazoneras de Mediaset, se coló de lleno en la mesa camilla.

Carmen Borrego algo molesta con el nuevo Espejo Público de Antena 3

Todo porque la sección Más Espejo analizaba la misa malagueña para despedir a María Teresa Campos y la cantidad de anécdotas que ha surgido alrededor. Gema López, excolaboradora de Sálvame y excompañera de Terelu Campos y Carmen Borrego, aportaba datos refrendados por el director de Lecturas, Luis Pliego.

Era precisamente Pliego el que aprovechaba el momento para señalar que Borrego estaba bastante molesta con Susanna Griso porque había utilizado el término "gorilas" para referirse a las personas que acompañaron a las hijas de María Teresa Campos a la misa de su madre en Málaga, cuando en realidad eran los directores del hotel AC de la ciudad andaluza.

Una declaración que dejó atónita a la presentadora de Antena 3, que no daba crédito: "No me lo puedo creer. ¿Jorge? Jorge, perdón. Él es muy amigo mío". Gema López intentó quitar hierro al asunto: "Yo vi varios, no solo eran directores, pero bueno, un saludo Jorge. No te conozco, pero estaré encantada de ir al hotel". Entre bromas y veras, Griso quiso dejar claro que "este año Gema irá a Málaga para procesionarse de rodillas".