Así reacciona Terelu Campos a las duras críticas de su excompañera de Sálvame

Compañeras y amigas hasta hace unos meses ahora una trabaja en Antena 3 y la otra despide a su madre y atraviesa su peor momento. Será por eso que no entiende la "conciencia" de su excolega.

Esta semana Gema López comenzaba su nueva andadura en Antena 3 y lejos de Telecinco tras el cierre de Sálvame. Lleva un par de días pero para Terelu Campos podrían parecer siglos a juzgar por las duras críticas que le ha dedicado la que fuera su compañera de plató durante tantos años...

Y es que en esta nueva etapa en la sección de sociedad de Espejo Público, Gema López no ha tenido miramientos con la que fuera su colega tanto tiempo. Ni siquiera en un momento tan duro como el que está pasando tras la muerte hace una semana de María Teresa Campos.

Todo a raíz de la organización del multitudinario homenaje a la presentadora en su Málaga natal. Lo que en principio iba a ser una agradable despedida se convirtió en un caos cuando cientos de malagueños se congregaron en la Iglesia de San Pablo para despedir a su paisana. La situación se desbordó y finalmente las hijas de la presentadora, abandonaron la iglesia por una puerta lateral sin ser vistas. Lo que generó algunas críticas.

Tal como detalló Gema López, "la orden dada por la familia a la seguridad que se encontraba a las puertas de la iglesia era "aquí solo entra la familia y allegados", pero es imposible decir "la iglesia es mía y la cierro".

Lo que se ha calificado como falta de previsión provocó que la seguridad no pudiera evitar que muchos vecinos accedieran a la iglesia, lo que impidió que muchos invitados y familiares de la periodista entraran: "Estaban absolutamente desbordados porque ni siquiera la prensa tenía un lugar para trabajar. La policía estaba, pero no podía prohibir a la gente que entrara en la iglesia", explicó López algo critica con la organización del funeral, "tú al pueblo de Málaga no le puedes decir que no puede entrar en la iglesia y no puedes despedirte de María teresa Campos cuando tú has visto con María Jiménez que 30.000 sevillanos se han echado a la calle a despedirla y no ha habido ni un solo problema".

La cosa fue a peor cuando Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio decidieron salir de la iglesia por una puerta lateral, evitando a la gente,. lo que pareció muy mal a Gema López: "Cuando tú vas a rendir un homenaje a tu madre en su ciudad, sabiendo el cariño de la ciudad, yo entiendo que te puede agobiar, entiendo que es un momento súper delicado, pero hay que agradecer a esa gente que se ha acercado ahí porque María Teresa Campos lo hubiese sabido hacer".

Terelu Campos contesta muy dura a las críticas: "Allá cada cual con su conciencia"

Unas palabras sobre su excompañera de Sálvame que no han hecho gracia a Terelu, que reapareció ante las cámaras tras despedir a su madre para justificar su actitud en el funeral, respondiendo con contundencia a aquellos que han criticado su comportamiento esquivo con los cientos de personas que se acercaron a saludarla durante la misa: "Yo soy una persona claustrofóbica, quien me conoce lo sabe, y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le parece bien que no me parara a la entrada, lo siento mucho". "Creo que hay algunas veces en la vida cuando alguno hace determinados comentarios y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera, pero allá cada cual con su conciencia", apuntó dolida, sin dar nombres pero con referencias evidentes.