La compañera de Genoveva Casanova en MasterChef pulveriza su imagen de sufridora

Hasta ahora lo que había trascendido tras la publicación de las fotos con el príncipe heredero (y casado) de Dinamarca es que la ex de Cayetano Martínez de Irujo estaba destrozada...

Genoveva Casanova está desaparecida desde que hace casi tres semanas vieron la luz sus imágenes con el Príncipe Federico de Dinamarca. Mientras no dejan de surgir informaciones sobre su amistad, la mexicana ha aparcado todos sus compromisos y se refugia de la presión mediática en un destino que no ha trascendido por el momento, y su entorno desliza que estaría sobrepasada y destrozada por las críticas que está recibiendo tras su encuentro secreto con el hijo de la Reina Margarita en Madrid.

Sin embargo, Laura Londoño, con la que hizo una gran amistad a raíz de coincidir en la última edición de Masterchef Celebrity, asegura que no está tan devastada como todos pensamos. La protagonista de Café con aroma de mujer ha sido una de las invitadas a los Premios Woman y dejó sin palabras a todos al revelar que ha sido la propia socialité la que le ha contado el revuelo que se ha creado en torno a su instantáneas con el príncipe heredero de Dinamarca.

"No he podido verla pero a mí me atiende el teléfono, no está incomunicada. Yo le digo que todo pasa, lo bueno y lo malo, y creo que hay cosas más graves en la vida. A veces le damos mucha atención a una cosa que para mi manera de ver la vida no es tan grave, y que ella esté bien, bien de salud, me alegra", apuntó, insistiendo en que hay motivo para estar preocupados por Genoneva porque se encuentra "muy bien".

Laura Londoño resta importancia a la gravedad del estado de Genoveva Casanova

Asegurando que "todos tenemos derecho y necesidad de apartarnos un poquito y respirar tranquilos, solitos donde estemos con nosotros mismos", Laura reveló la sorprendente conversación que tuvo con la mexicana tras la publicación de sus imágenes con el príncipe Federico: "Yo la verdad es que no me entero tanto de las cosas que suceden, la llamé y no tenía ni idea de qué estaba pasando. Ella me contó muerta de la risa en plan, amiga en qué planeta vives. Me contó y yo le dije si alguna vez quieres tener alguna conversación con alguien, háblame que yo no me entero de estas cosas'".