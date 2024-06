Su encuentro con Ana Rosa Quintana acaba con Jorge Javier Vázquez en el hospital

El presentador de Badalona es, de nuevo, la estrella de Mediaset. La cadena le da nuevos formatos para Telecinco y a él le gusta presumir. Pero no ha acabado bien: en la sala de Urgencias.

Se lo contamos en ESdiario estos días, Jorge Javier Vázquez ha renacido profesionalmente o, mejor dicho, es su cadena quien ha decidido apostar de nuevo por él. Arrinconado como estaba profesionalmente, el presentador de Badalona ha renacido de sus cenizas y Mediaset España le cree imprescindible para levantar la audiencia que está por los suelos.

Alessandro Salem se quiere salvar copiando el modelo televisivo del defenestrado Paolo Vasile, precisamente despedido por esa forma de hacer tele.

Fuera Sálvame y La Fábrica de la Tele de Telecinco, Jorge Javier se mantenía en la casa por tener un contrato de cadena y a la espera de su finalización para no renovar, algo que en septiembre cobraba todavía más fuerza con el estrepitoso fracaso de Cuentos Chinos, que acababa fulminado de la parrilla con menos de dos semanas de emisión.

Pero, como decimos, la cosa ha cambiado y ahora es la estrella de la cadena de Fuencarral. Él lo sabe y nunca ha pecado de falsa modestia. Por eso, tal y como ha comprobado ESdiario, lo cuenta en su blog de la revista Lecturas.

“El martes por la noche se hizo público: voy a presentar la nueva edición de Gran Hermano y la vuelta de Hay una cosa que te quiero decir. Sucedió durante una gala de PubliEspaña, en el Palacio de Cibeles, a la que acudimos la plana mayor de los presentadores de la cadena”, arranca diciendo el de Badalona.

Jorge cuenta que llegó a casa y que no pudo contarle a “P” que se había encontrado con Ana Rosa Quintana, presentadora y compañera de cadena con la que pasa de todo menos buena relación.

“Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset. Pero me dijo que ya si eso que se lo contara al día siguiente porque se caía de sueño. Y yo, el hijo pródigo de la televisión, la estrella recuperada, el hombre de moda, me vi en la cocina cenando cualquier cosa –porque con lo tarde que era tampoco era cuestión de ponerse púo– y entreteniéndome con no sé qué de YouTube”.

Fiel a su estilo, Jorge Javier Vázquez ponía picante y polémica a su reencuentro con la presentadora de TardeAR alimentando las especulaciones:

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana

“Y yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho”.

No sabemos lo que ocurrió entre ambos pero sí donde acabó la noche el también presentador de la Gala de Supervivientes: en la sala de Urgencias de un hospital madrileño. Él mismo lo cuenta:

“Iba yo muy preparado para la ocasión: traje azul marino y bien maquillado. Especifico cómo iba porque después de la gala tuve que largarme pitando a urgencias por culpa de una otitis que me estaba matando. Y me pongo a imaginar qué pensará la gente que me vea casi de madrugada arreglado como para una boda. En situaciones así entiendo que haya hombres que sientan reparos a la hora de acercarse a otro hombre –yo– que un día de diario y sin tener programa de televisión vaya más maquillado que su madre”.