Vuelve la peor versión de Belén Esteban: denuncia pública por un motivo insólito

La 'princesa del pueblo' muestra su carácter más fuente y reclama públicamente a una compañía aérea por un asunto relacionado con su reciente viaje a los Estados Unidos. Va de pasta.

Vuelve la peor versión de Belén Estaban, esa que se enfada e incluso llega a perder los papeles porque es muy contundente cuando habla y más si le han tocado la moral y se ha cansado de que le tomen el pelo. O, al menos, eso creo ella.

Tal y como recoge La Razón, eso lo demostraba a diario en el plató de Sálvame, pero desde su desaparición de la parrilla de Telecinco no hemos podido verla en su salsa, diciendo lo que piensa sin filtro alguno y cargando contra aquellos que le están amargando los días. Pero este jueves ha dejado buena cuenta de que no ha perdido el espíritu combativo y más cuando considera que lleva razón y no le están haciendo el caso que se merece. Algo de lo que ha dejado constancia en sus redes sociales con un lapidario mensaje.

El escrito que ha compartido la princesa del pueblo con sus seguidores de Instagram carga contra la compañía del vuelo con el que salvó las distancias con Estados Unidos. Son numerosas las veces que la ex de Jesulín de Ubrique ha cruzado el charco, ya sea con su marido, Miguel Marcos, con su hija o con su nueva aventura televisiva de la mano de Netflix para no dejar morir Sálvame tras su cancelación. Pero parece que ha sido este último viaje el que está suponiendo un gran quebradero de cabeza para ella, como así ha denunciado públicamente. Y todo por unos puntos que sirven, por ejemplo, para pequeños descuentos en próximos viajes. Una denuncia pública que, a todas luces y dada la poca importancia de lo que reclama, parece insólita.

“Tras casi dos meses de espera y reclamaciones, no he conseguido que Iberia Plus incorpore los avíos que me corresponden por mi viaje a Estados Unidos de ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Me parece vergonzoso”, se quejaba con un tremendo enfado, para ver si con la presión de su horda de seguidores consigue que la compañía ceda y le entregue sus valiosos avíos. Quizá en próximos capítulos nos ponga al día con este conflicto que parece haber crispado sus nervios hasta el punto de tener que decir basta ante el mundo virtual.

Tal y como cierra la información el citado periódico. seguramente esta trifulca con la compañía aérea no logrará amargarle el dulce que supone el estreno de su próxima aventura en televisión. Para no dejar que Sálvame caiga en el olvido, Netflix le propuso a sus grandes estrellas recorrer mundo y mostrar cómo se comportan más allá del terreno seguro que supone un plató de televisión. Aterrizaron en varios puntos de la geografía americana, como Miami o México, y veremos el resultado en Sálvese quien pueda, que se estrenará en la popular plataforma de streaming el próximo 10 de noviembre.

¿Tendrá pata entonces Belén Esteban sus avíos extraviados?