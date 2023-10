Jorge Javier Vázquez planea reactivar Sálvame tras quedar fuera de Netflix

La estrella de Mediaset no estuvo presente en las grabaciones de la plataforma de pago y estaba ‘despegado’ de sus compañeros y colaboradores, pero algo cambia a partir de ahora.

Han pasado ya unas semanas desde que se cancelase el nuevo proyecto televisivo de Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos en Telecinco, en una franja que tenía totalmente abandonada Mediaset España, el Access Prime Time.

Con apenas dos semanas de emisión el programa del presentador de Badalona no sólo no consiguió el objetivo marcado, competir con El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, sino que fracasó estrepitosamente promediando un 6% de share y cayendo incluso hasta ser la cuarta o quinta opción de esa franja.

Tras la supresión de Cuentos Chinos, Jorge Javier desaparecía. Algo parecido a lo ocurrido cuando Mediaset anunciaba que cancelaría Sálvame y el Deluxe. Entonces el presentador se acogía a una baja laboral por enfermedad y se borraba incluso de la gala de los jueves de Supervivientes, la apuesta estrella de la cadena para esa parte de la temporada.

Sin embargo, en esta ocasión la ‘retirada’ ha sido más corta. Jorge tenía fecha de reaparición, la boda de Isabel Pantoja y Asraf Beno, porque él ha ejercido de padrino de la novia. Ha sido una aparición pública, ante los objetivos de las cámaras, pero que también marca un antes y un después: Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a reunir con sus compañeras del programa de La Fábrica de la Tele, 14 años juntos.

Lo cuenta en su blog en la revista Lecturas: "Durante el cóctel estuve de cháchara con Carmen Borrego y Lydia Lozano. Qué alegría me da ver a mi gente. Han sido tantos años juntos. Es como reencontrarse con esa familia a la que no ves muy a menudo pero que sabes que puedes tirar de ella en cualquier momento porque no te van a defraudar".

Carmen Borrego y Lydia Lozano, en plena forma

“Las vi muy bien. Divertidas. En plena forma en cuanto a lo de lanzamientos de pullas se refiere. También es verdad que han sido muchos años de entrenamiento", dice Vázquez sobre sus ex compañeras.

Estas palabras del presentador de Mediaset han provocado un torrente de comentarios y rumores sobre su futuro. Tal y como ha podido comprobar ESdiario, a poco más de 20 días para que Netflix estreneel Sálvase quien pueda que reúne en la pantalla a Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño, ya se especula con una nueva temporada del programa en la que sí contarán con el dueño del cortijo: Jorge Javier Vázquez. Fuentes próximas al presentador han asegurado a ESdiario que "tras un tiempo de descanso, volverá al ataque y lo de Netflix es una de las opciones que tienen más fuerza".

De momento, a la espera de ver la aceptación que el programa tiene en la plataforma de pago, veremos a la ‘princesa del pueblo’ y compañía en un periplo americano. Todo un reality pero sin los agobios del directo, editado.