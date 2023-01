El ataque de Lolita al Mediafest y que hace saltar a Maria Patiño en el Deluxe

Lolita atacó al Mediafest Night Fever para defender a Tu Cara Me Suena lo que provocó que María Patiño saltara a defender al programa de Telecinco.

Como suele ser habitual Lolita acudió a Sábado Deluxe, que retomaba su actividad después de las vacaciones que cogió el programa, y la cantante no perdió la oportunidad de promocionar Tu Cara Me Suena, el programa de Antena 3 en el que ejerce como jurado.

Lolita, que como bien sabemos no tiene pelos en la lengua, no dudó en defender el formato de Antena 3 frente al Mediafest de Mediaset, que además este viernes competían por primera vez saliendo claro vencedor Tu Cara Me Suena, que dobló en audiencia al concurso de Telecinco.

Lolita hizo que María Patiño saltara tras sus declaraciones

El momentazo llegó cuando Lolita hablaba sobre la posibilidad de tener un programa donde los artistas presentaran sus discos, a lo que alguien exclamó "¡Está el Mediafest!" y la artista no dudó en contestar: "Yo Mediafest para vosotros, que de hecho, no me tires de la lengua… No me tires de la lengua que hay otro programa en Antena 3…".

No me tires de la lengua... pic.twitter.com/Qpn233vFSE — Bên 💫 (@gerflowers) January 7, 2023

Fue en ese momento cuando Patiño saltaba exclamando "no hay necesidad de que nos pisotees así. De esto me voy a acordar", pero Lolita lejos de callarse continuaba con su discurso: "Lo que es, es. Nosotros fuimos los primeros. Pero que está muy bien, es muy divertido".

Haciendo que Patiño le espetara a Lolita que "hay veces que hemos tomado la decisión de no ser líderes. Pero es una decisión que la tomamos nosotros", refiriéndose a la clara diferencia que tuvieron ambos programas el pasado viernes, cuando Tu Cara Me Suena emitía su "Especial Reyes", en el que no contó con la presencia de Lolita.

Para limar asperezas, Lolita quiso hacer un alegato en favor de ambas cadenas: "Yo como de mi profesión y de todas las cadenas. No hago ascos a nadie. Ojalá no hubiera esa guerra que hay entre cadenas. Yo estoy en Antena 3, y lo digo con toda mi boca, pero hoy estoy aquí y mañana puedo estar en La 1, Telemadrid o Canal Sur. Ojalá no hubiera esa lucha, esas guerras de audiencias tontas. Ojalá todos nos lleváramos bien".