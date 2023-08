Lina Morgan, en los tribunales

Hace ocho años fallecía Lina, Morgan, y lo hacía sin herederos legítimos ni forzosos. Desde aquel momento sus dos hombres de confianza se convertían en sus herederos universales

Un día como de hoy de hace ocho años fallecía la última cómica del siglo XX, María de los Ángeles López Segovia Lina, Morgan, dejaba este mundo en su domicilio de la calle Samaria tras una larga enfermedad. La capilla ardiente fue instalada en el Teatro La Latina, que fue creado y engrandecido por la artista y sus dos hermanos. El pueblo de Madrid la despedía mientras sonaba de fondo su popular sintonía de revista "Gracias por venir". María de los Ángeles fallecía sin herederos legítimos ni forzosos. Era dueña absoluta de dejárselo a quien desease. Desde aquel momento sus dos hombres de confianza se convertían en sus herederos universales. Bernardo, en menor proporción; y Daniel Pontes, su gran heredero.

Derechos de imagen

Este segundo ha reclamado en los últimos años al empresario José Luis Sánchez Codina los derechos de la utilización de la imagen y del nombre de su “jefa”. Los derechos son de Daniel Pontes y no del empresario alicantino. Varios burofax en el último lustro anunciando que no se podía utilizar el nombre y la imagen de Lina Morgan. Durante los cuatro años que se ha representado la función, y en el tiempo que el Teatro Arlequín estuvo dirigido por el matrimonio conformado por David Sánchez y Raquel Ruiz, se sustituyó la imagen. Eran conocedores de que los derechos de autor no eran del teatro sin del señor Pontes. David y Raquel se apartan de la dirección del teatro y regresa Sánchez Codina. Y regresan los carteles y promociones “prohibidas”. Con el regreso del primer empresario, Daniel Pontes se ha cansado de tanta “tomadura de pelo”. Ha reclamado los derechos de imagen y el nombre de la mujer que hizo reír a un país entero durante décadas con un sólo papel. Ese fue su misterio. Hacer grande un personaje vestido de negro que se convertía en vedette siendo la menos agraciada de su elenco de bailarines.

Uno de los carteles 'prohibidos'.

Carteles, motivo de la discordia.

Precedente en Asturias

El empresario ya tuvo problemas en la ciudad de Oviedo (Asturias) por no tener los derechos de las canciones de gran parte de la función. Una actuación que no pudo ser remunerada al empresario por parte de la administración porque los derechos de autor en la Sociedad General de Autores y Editores no se había abonado. En las siguientes semanas, se tuvieron que modificar para continuar con la función. Así fue. Una cosa son los derechos de autor y otra los derechos de imagen. Daniel Pontes reclama lo que le corresponde por la utilización de algo que es de su propiedad. Y no sólo posesión. Es el heredero universal. Lina Morgan ha sido recordada en estos últimos 8 años y ahora empieza a formar parte de los crónicas judiciales.