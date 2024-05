Rodolfo Sancho estalla ante la última maniobra de la familia Arrieta

El juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano Edwin Arrieta, concluyó este miércoles en Tailandia con un alegato del acusado tras un mes de proceso.

Ya está listo para sentencia. El largo proceso en el que se ha visto envuelto el hijo de Rodolfo Sancho ha finalizado con la comparecencia de Daniel Sancho ante el tribunal, donde se ha declarado no culpable del asesinato de Arrieta, con o sin premeditación. "Se sintió amenazado y se vio obligado a protegerse, fue en defensa en defensa propia, sin intención", ha declarado el abogado tailandés de Sancho, Apichart Srinual.

El chef español solo ha reconocido la acusación de descuartizamiento, sin muestras de arrepentimiento o perdón hacia la familia de Arrieta, según aseguran fuentes desplazadas a la isla tailandesa, lo que apenas supondría un delito menor por profanación del cadáver.

Un delito que podría quedar en pena menor

La tesis de una pelea fortuita y el miedo posterior de Sancho al ver que Arrieta había muerto tras golpearse en la nuca y la simple admisión del descuartizamiento para deshacerse del cadáver, podría deparar un futuro para Sancho más benévolo: el cargo de homicidio imprudente que suscribe la defensa.

🔴 Rodolfo Sancho no puede hacer nada más por su hijohttps://t.co/7msW8gYNB4 — E-N Rosa (@ENRosaPodcast) May 2, 2024

La pena supondría al chef español una condena de hasta ocho años de cárcel y podría culminar en una extradición a España en solo dos años. Algo sobre lo que no se ha pronunciado su padre, el actor Rodolfo Sancho, quien ha salido al paso de las acusaciones que señalan su falta de empatía con la familia del fallecido, asegurando que "es una absoluta mentira" que no les haya transmitido sus condolencias.

#VÍDEO Rodolfo Sancho, contundente y enfadado, rompe su silencio tras el último día de juicio a su hijo Daniel https://t.co/RypbltsL5U — Lecturas (@Lecturas) May 2, 2024

Con gesto serio y firme, Sancho declaraba ante la puerta de los juzgados: "Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia (de Arrieta), que no he presentado mis condolencias", ha indicado con indignación.

Un mensaje con el que deja claro que: "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien", reclamaba ante los medios presentes, sin confirmar el supuesto trato de favor del que se acusa a su hijo.

Y es que recientes acusaciones del abogado de la familia Arrieta, Juango Ospina, en TVE, señalan posibles pactos a favor de Sancho por parte de la Embajada de España en Tailandia: “ Los dos esperamos que no exista, pero creo que los hechos objetivos hablan por sí solos”, aunque algunas informaciones que han interpuesto una denuncia para investigar los hechos.