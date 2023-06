Sálvame causa bochorno y propicia una foto con su más histórico ridículo

Este primero de junio era un día señalado para Sálvame, La Fábrica de la Tele y los fieles del programa. El órdago era muy directo contra la decisión de Mediaset España de cancelar el programa de los Jorge Javier Vázquez y compañía: manifestarte en las puertas de Telecinco para presionar y expresar su repulsa al cierre del programa.

Los amantes del espacio del corazón esperaban o creían tener un importante poder de convocatoria pero no es que hayan sido pocos los manifestantes, han sido 0. 0 patatero.

Y la imagen del histórico ridículo la hemos visto gracias a un avispado tuit del diario ABC, que bajo estas líneas se lo impresionamos. Porque impresionante es...

⭕ Hoy había convocada una manifestación contra el cierre de 'Sálvame' a las 16h en la puerta de @mediasetcom



👉 Estamos aquí y esta es la imagen... ¿dónde está la gente? #SálvameNoSeToca1J 🧵



🔗 https://t.co/4aOTe4eolk pic.twitter.com/a4Eqb8TuMM — ABC.es (@abc_es) June 1, 2023

El propio diario ya publicaba el pasado 8 de mayo, tal y como ha comprobado ESdiario, que el anuncio de lo que sucederá a finales de junio ha sido ya una de las noticias televisivas del año pero sus seguidores quieren evitar a toda costa que ese día pase a la historia como el del final de Sálvame, uno de los programas estelares de Telecinco y que, sin duda, cambió la manera de hablar de los personajes del corazón.

Para evitar su desaparición, los seguidores de Sálvame empezaron a mostrar su indignación en redes, primero con los hashtags #SálvameNoSeToca y #YoVeoSálvame y con decenas de comentarios en los que se cuestionan cómo una cadena decide suspender un programa que muchos días consigue cuotas de pantalla del 13% .

La situación ha llevado incluso al anuncio de una manifestación frente a la sede de Mediaset. Los fans del show televisivo no entienden como un programa con tanta solera y que sigue funcionando tiene un cancelación fulminante. Los organizadores animan a acudir a la cita con pancartas y globos amarillos y naranjas, en referencia a los dos formatos de programa que se han acabado instaurando, Sálvame Limón y Sálvame Naranja.

Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y familia

La cita, que ha surgido de manera esporádica en redes sociales y que es inédita por ser una de las primeras manifestaciones por una causa televisiva, será el próximo 1 de junio a las 16 horas, por hoy publicaba ABC, a las puertas de la sede de Mediaset en España, en Fuencarral (Madrid).

"No podemos permitir que cancelen nuestro programa. Sálvame es más que una familia. Es libertad y reivindicación. Sálvame se mete cada tarde en nuestras casas para sacarnos una sonrisa y evadirnos de nuestra tristeza", clamó una usuaria en Twitter antes de hacer la propuesta. «No vamos a volver a ver un chuminero de Lydia, no se me ocurre mayor razón para manifestarse», contestaba uno de los usuarios. La mayoría, sin embargo, se están limitando a compartir la convocatoria para que ésta sea masiva.

Decenas de usuarios se sumaron rápidamente a la propuesta y ahora están organizando la cita. Los seguidores del programa instan a la gente, además, a hacer presión poniendo en sus fotos de perfiles el logo de Sálvame y a compartir estos días más que nunca los vídeos con los grandes momentazos del programa.