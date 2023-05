Berlusconi salva in extremis a a Jorge Javier Vázquez de su despido inmediato

Mediaset está inmerso en una guerra interna, una lucha de poder entre su CEO Alessandro Salem y el presidente, Borja Prado, y el de Sálvame está entre el fuego cruzado.

Pier Luigi Berlusconi ha colocado a Alessandro Salem como consejero delegado de Mediaset España (ahora MediaForEurope), un hombre de su entera confianza para controlar la cadena.

Sin embargo, las aguas bajas revueltas por la cadena de Fuencarral y que el CEO de Mediaset está abiertamente enfrentado al presidente, Borja Prado.

Tal y como ha podido saber ESdiario de fuentes próximas a la cadena, en medio de esta guerra (o tal vez provocándola) está la figura de Jorge Javier Vázquez.

Después del anuncio de cancelación de su programa franquicia, Sálvame, el futuro del presentador de Badalona (y estrella de Telecinco) está más que en el aire. Borja Prado apuesta por su despido fulminante y no contar con él desde este mismo mes de junio.

Sin embargo, a Jorge Javier le ha salido un aliado inesperado o, mejor dicho, dos: el tándem Alessandro Salem y Pier Luigi Berlusconi, que no solo quieren que Vázquez cumpla su contrato con la cadena, que le vincula dos años más (hasta 2025), sino que estarían buscando renovar su relación con él.

Fuego cruzado por la continuidad de Jorge Javier Vázquez

Las espadas están por todo lo alto y la continuidad de Jorge Javier Vázquez pende ahora de un delgado hilo que le mantiene a flote pero sólo por el enfrentamiento en la dirección de la cadena. Una lucha de poder que tiene, entre otros, al de Badalona como elemento de pulso, de disputa.

Según las mismas fuentes, horas después de que Prado anunciara su intención de liquidar a Jorge Javier, Salem salía públicamente a la palestra para en una entrevista en el diario El País afirmar que “es un talento, como todos los de La Fábrica de la Tele" y la cadena seguirá contando con él, absolutamente”.

La fractura interna se evidenciaba de esta manera mientras desde el entorno de Prado se llegaba incluso a especular con que el departamento legal y laboral de Mediaset ya estaría preparando el finiquito de Jorge Javier Vázquez, llegándose incluso a deslizar la cantidad de 2 millones de euros.

Lo que opina Jorge Javier de su futuro

Mientras tanto, el protagonista del conflicto se deja querer por la competencia y en una reciente entrevista, concedida a La 2 de Televisión Española (TVE) hablaba sobre su futuro:

“Yo tengo contrato. Me quedan dos años, hasta 2025. Supongo que seguiré, pero lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión y la televisión no es mía. Han llegado nuevos directivos y entiendo que decidan hacer lo que quieran con los muñecos que salimos en la tele. Que cuentan conmigo, perfecto; que creen que pertenezco a otra época y ahora no caso, pues perfecto también”.

“Yo voy allí, procuro hacerlo lo mejor posible. Y el día que decidan que no quieren contar conmigo, pues adiós. También puedo levantarme yo un día y preguntarme si quiero continuar. Me puedo preguntar: ¿Estoy en mi sitio?”, concluía así con un ‘dardo’ a la nueva dirección de la cadena.