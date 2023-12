Sale a la luz la verdadera personalidad de Ainhoa Armentia, novia de Urdangarin

Ultimando los detalles del comunicado con el que haría oficial su divorcio con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin ha dado un paso tan importante como significativo en su relación con Ainhoa Armentia que refleja el momento que vive la pareja a punto de cumplir su segundo aniversario de relación.

Y es que tal y como reveló este martes el programa de Telecinco TardeAR, el ex cuñado del Rey Felipe VI ha dejado la casa de su madre Claire Liebaert (donde residía desde que salió de prisión) en Vitoria y se ha ido a vivir a la casa familiar de su novia, donde Ainhoa vive con sus dos hijos adolescentes.

Sin embargo, este no será su nido de amor definitivo, ya que como aseguró la colaboradora del magacín de tarde de Mediaset Leticia Requejo, la enamorada pareja habría alquilado un piso a las afueras de la capital alavesa, en la que todavía no se han instalado no porque Urdangarin no haya llegado todavía a un acuerdo de divorcio con Doña Cristina, sino porque están reformándolo para dejarlo a su gusto.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia reforman su próximo nido de amor: "Rancia y fría"

Una obra que consiste en reformar dos cuartos de baño y la cocina, que rondaría los 6.000 euros, que finalizará en aproximadamente dos meses y que aunque se trata de una vivienda en régimen de alquiler no descartarían comprarla en un futuro. "Me dicen que se está encargando casi de todo Iñaki, que claro tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo porque está en paro. Me cuentan que es muy detallista y que está muy encima de la obra. Que ella está siendo muy rancia y que en el trato es demasiado fría", contó la tertuliana.

Un paso al frente que evidencia lo consolidada que está su noviazgo, a pesar de que la madre de Iñaki Urdangarin no tendría intención de tener relación con Ainhoa porque para ella su nuera sigue siendo la Infanta Cristina, por la que siente un gran cariño.

Pablo Urdangarin conoce a Ainhoa Armentia pero sus hermanos mantienen las distancias

Tampoco los cuatro hijos de los ex duques de Palma (Juan, Pablo, Miguel e Irene) que viajarán a Vitoria en Nochevieja para estar con su familia paterna, quieren estrechar lazos con la pareja de su padre. Según Vanitatis la única condición que habrían impuesto para la última cena de 2023 sería que no estuviese presente Ainhoa.

Algo que no impidió a Pablo Urdangarin tener un fugaz e inédito encuentro con Armentia, según Hola. Desde que saliera a la luz la relación que comparten la abogada y el exjugador de balonmano no se había tenido conocimiento de que alguno de los hijos de la Infanta

Cristina compartieran tiempo con la novia de su padre, todo lo contrario. Hasta ahora.

Pablo sería el único de los hermanos que la ha conocido tras uno de los partidos del joven. Un saludo que la revista ha definido como "fugaz" y con el que "no ha roto el espacio acotado" entre la pareja y los jóvenes. De hecho, continuarán manteniendo distancia.

Una distancia que pareció tener su fiel reflejo e los espectadores de TardeAR este martes en el que el magacín de Ana Rosa Quintana pero con la presentadora titular de vacaciones de Navidad se metió tremendo batacazo en los audímetros. De hecho, bajó considerablemente hasta el 9.5% de share y los 861.000 televidentes, sus cifras más bajas desde hace un mes.