El Pablo Urdangarin más desinhibido deja al descubierto su musculado torso

Aunque oficialmente tiene novia, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha convertido en uno de los solteros más deseados del momento, y no solo por su carácter agradable...

Pablo Urdangarin y su nuevo equipo, el Fraikin BM Granollers, continúan con su puesta a punto de cara a la temporada que está a punto de comenzar y en la que el conjunto catalán de balonmano aspira a dar mucho que hablar en la Liga Asobal.

En esta ocasión, han disputado un partido amistoso contra el Cherbourg francés, logrando la victoria gracias en parte a la entrega y el talento del hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que ha encajado a las mil maravillas en su nuevo club y poco a poco se va haciendo un hueco en el siete titular.

Y qué mejor prueba de ello, y de la química que tiene con sus nuevos compañeros (con los que parece haber congeniado a la perfección tras su reciente fichaje por el Granollers) que el baile con el que sorprendió a propios y extraños tras finalizar el partido.

Descubriendo su faceta más rítmica y desinhibida, Pablo no dudó en moverse al ritmo de la música mientras compartía bromas y risas con el resto del equipo, ajeno a la presencia de cámaras y mostrando su lado más divertido y relajado.

Pablo Urdangarin totalmente integrado muestra su faceta más divertida en pretemporada

No fue el único momentazo que el sobrino de Felipe VI regaló a los reporteros en su última aparición, ya que para combatir el calor se levantó la camiseta, dejando al descubierto su musculado torso y sus abdominales, fruto de las largas horas de entrenamiento.

Además, Pablo salió al paso de los rumores que apuntan a que habría pedido a su padre que no vaya a verle a ningún partido en esta nueva etapa de su carrera. Algo que el hijo de la Infanta Cristina negó rotundamente: "Yo nunca he dicho que no quería".