Ana Rosa remata el bombazo de Genoveva Casanova con el príncipe danés y pincha

Los paparazzi pillaron in fraganti a la ex de Cayetano Martínez de Irujo por las calles de Madrid y el escándalo sobrepasó nuestras fronteras mientras Quintana intentaba rentabilizarlo.

Con los Reyes Felipe y Letizia de viaje oficial por Dinamarca, el bombazo de la pillada in fraganti por las calles de Madrid a toda portada del príncipe heredero Federico con Genoveva Casanova cayó como un jarro de agua fría en los mentideros del corazón dentro y fuera de nuestras fronteras.

Al saltar la información generó todo tipo de reacciones y respuestas en los programas y medios de crónica social. Así las cosas, Ana Rosa Quintana pudo hablar para su programa de Telecinco TardeAR con Genoveva Casanova que aseguró "no tener ninguna relación romántica con él".

Según la presentadora, "he hablado con Genoveva, en este momento está absolutamente desbordada, me ha dicho que ella tiene una amistad con el príncipe heredero de Dinamarca desde hace años, que hay una relación de amistad, no me ha contado exactamente lo que hacía él aquí, pero niega rotundamente que haya ninguna relación romántica entre ella y Federico de Dinamarca".

Simultáneamente, "dice que ya lo ha puesto en manos de sus abogados para aquellas personas que vayan más allá de lo que dice ella que ha pasado que son unos amigos que se ven en Madrid", añadió Quintana.

Paloma Barrientos fue un poco más lejos señalando que "me dice que no durmió en su casa. Lo que me dice es que tienen amigos comunes, que son amigos desde hace tiempo, que el amigo que iba a recibir Federico tiene Covid y este amigo común le pide por favor que si la agenda lúdica que tiene para el heredero de Dinamarca la puede hacer con ella".

Por su parte, Casanova emitió un comunicado desmintiendo las informaciones que le relacionan con el príncipe Federico de Dinamarca: "Somos amigos y las fotos no demuestran nada".

Lo que sí demostraron las fotos es que el TardeAR de Ana Rosa Quintana no terminó de capitalizar el bombazo y traducirlo en forma de audiencias disparadas para el magacín. De hecho, bajó en cuota de pantalla con respecto al día anterior con un 9.8% de share frente al 10.1% del día anterior.