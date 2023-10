Genoveva Casanova no se calla ante el enfrentamiento que vive Cayetano Martínez

La actriz mexicana ha hablado sobre los duros momentos que vive su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, y se ha posicionado en su enfrentamiento con sus hermanos.

Desde hace un par de semanas, la aparentemente correcta relación que unía a Cayetano Martínez de Irujo y a sus hermanos saltaba por los aires después de que el conde de Salvatierra revelara su mala relación y la ruptura total con sus hermanos. Lo hizo sentado en el plató de "TardeAR", donde se lamentó por haberse distanciado de Eugenia: "Es feliz y ya no me necesita. Desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ha prescindido de mí".

Unas declaraciones que tuvieron respuesta por parte de su hermana Eugenia, que fue muy dura con su hermano al declarar que "Cayetano se aprovecha de que el resto no abrimos el pico", palabras que se entendería más al saber que este enfrentamiento se debe a motivos económicos. Porque todo vendría por la petición de Cayetano para que sus hermanos le prestaran 3 millones de euros de una sociedad que comparte con Eugenia y Alfonso, algo a lo que ellos se habrían negado.

La nueva decisión que toma Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos

El enfrentamiento en los hermanos continúa candente, y ahora, el Duque de Aroja ha aprovechado un homenaje realizado a la Duquesa de Alba en Sevilla para avisar de una decisión que habría tomado respecto a sus hermanos. Una decisión que estaría relacionada con la misa en honor de su madre que organiza desde el año 2014, y a la que ninguno de sus hermanos, excepto Fernando, ha asistido nunca, lo que ha provocado que "la voy a hacer solo, no se lo voy a decir a nadie... No voy a avisar a nadie", ha explicado Cayetano que además no tiene claros quienes serán los asistentes: "La hago para mí, como lo he hecho todos los años y no sé quien estará, probablemente Genoveva y Bárbara".

Genoveva Casanova apoya a Cayetano Martínez de Irujo en su enfrentamiento

Desde luego cada vez se demuestra que la relación entre los hermanos es más y más complicada, pero afortunadamente para Cayetano Martínez de Irujo, el Duque de Aroja no está solo, porque cuenta con el apoyo de su mujer Bárbara Mirjan pero también el de su exmujer Genoveva Casanova, quien le ha demostrado su apoyo públicamente.

Lo hacía el pasado jueves en un show cooking organizado por LG, en el que, entre otros temas, ha tenido ocasión de hablar de su exmarido y de Bárbara Mirjan, la actual pareja de Cayetano, con quien asegura llevarse "súper bien... Respeto que se quieran, es más, me parece maravilloso y ella entiendo que yo soy la madre de sus hijos... Es muy buena".

Además, preguntada por el enfrentamiento entre Cayetano y sus hermanos, la actriz ha intentado mantenerse al margen: "Yo no me meto nunca entre hermanos, respeto muchísimo, los hermanos siempre tienen discusiones, luego se arreglan y vuelven a discutir". Pero ha mostrado su apoyo total al que fuera su marido: "Mi lugar es respetar y yo estoy ahí para apoyarle a él si me necesita, es el padre de mis hijos".