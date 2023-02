Iker Casillas, pillado en Roma con una periodista deportiva española

El exportero podría tener una nueva ilusión, según el programa ‘Socialité,’ que ha avanzado en exclusiva unas imágenes del ex portero junto a una joven que trabaja en la RAI.

Iker Casillas ha pasado unos días en Roma, de lo que no ha dejado ninguna evidencia en su Instagram como acostumbra en todos sus viajes, y el motivo no es otro que un encuentro con una chica que, por su parte, sí ha subido a su red social su visitas por Roma, aunque el exportero no aparece en ninguna.

EXCLSUIVA SOCIALITÉ 🚨



Así es la periodista que ha robado el corazón a Iker Casillas #Socialité643 pic.twitter.com/cccju1Uw5v — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 4, 2023

Ambos han sido vistos por las calles de Roma y comiendo y cenando en diversos restaurantes. Una mujer, incluso, aprovechó la coincidencia en el mismo local para grabarse a sí misma con el móvil con la pareja detrás sentada en una mesa sin que los protagonistas se dieran cuenta.

Esta superfan del exportero, con los que coincidió en una pequeña terraza de un restaurante frente a la Fontana de Trevi. La testigo contó a ‘Socialité’ que “estuvieron muy cerquita de mí. Ella era mona, muy linda, rubia. Estaban charlando e Iker estaba bastante relajado, echado para atrás en la silla con las piernas sobre otra silla. Lo vi muy tranquilo y relajado”.

La testigo, incluso, confesó que oyó muchas cosas de la conversación: “Cositas de la vida, del día a día… Estuvieron dos horas charlando”.

La fan llegó a charlar con él, preguntándole por su estado de salud, sobre lo que contestó amablemente que muy bien. “Fue muy amable. Le pedí hacernos una foto y accedió sin problemas”.

La chica en cuestión no es otra que la periodista deportiva Ana Quiles, una joven de Elche que vive en Roma, donde trabaja para el programa ‘Domenica Sportiva' de la RAI2 y, según su Instagram, colaboradora de ‘Deportes Cuatro’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Quiles (@anaquiles30)

Iker y Ana se conocieron hace meses a través de Instagram (anaquiles30), donde el portero llenó su perfil de ‘likes’ a sus bonitas fotos. Posteriormente, coincidieron en el Mundial de Qatar, donde la periodista le hizo una entrevista al exportero en la que es evidente su complicidad.

No sería la primera vez que el futbolista ha sido relacionado con alguien en los últimos meses, ya que el pasado mes de agosto fue relacionado con María José Camacho. También con la cantante Sara Denez. Incluso con Shakira.

Durante los últimos meses. el deportista se ha apresurado a desmentir cada una de las supuestas novias que se le atribuían. "¿Nueva ilusión? ¡No! ¿Nueva invención? ¡Sí!".

Al exfutbolista no se le ha conocido ninguna relación formal desde su ruptura con la periodista deportiva Sara Carbonero, con quien tiene dos hijos en común, Lucas y Martín. El matrimonio confirmaba su separación el viernes 12 de marzo de 2021, a través de un comunicado en redes sociales.