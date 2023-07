Sónsoles Ónega hace polvo a Bertín Osborne con un nuevo testimonio que triunfa

Cuando Chabeli le confesó que estaba embarazada del presentador, Isabel se quedó impactada: "Me quedé a cuadros, cuando me lo dijo no la vi preocupada, pero a raíz de comentárselo a él, vino todo el calvario" desvelaba, ya que "la veía llorar todas las noches, porque ella cambió".

Isabel reflexionó en directo explicando que veía a su hija "llorar todas las noches" cuando decidió abortar "porque ella cambió" ya que Chabeli "no me comentó que quería hacerlo. No estuve a la altura como madre, porque si lo hubiera sabido le hubiera acompañado a la clínica".

La invitada explicó que su hija "fue a la clínica que él le aconsejó, porque era de su confianza, que me dijo que no tuvo que rellenar ni un papel y encima dice que ya no la volvió a ver más y no sabe si estaba embarazada o no".

Sin pelos en la lengua y molesta con las declaraciones que ha hecho Bertín a través de los comunicados, Isabel quiso mandarle un mensaje muy directo: "Usted no se ha preocupado de saber cómo ha salido mi hija de la clínica. Ni la llamó, aunque fuera para decirle: '¿Oye estás bien, cómo ha salido?'".

Por último, Isabel no quiso entrar en confirmar o desmentir si es cierto que existe entre su hija y el cantante un contrato de confidencialidad, pero sí que advirtió que "va a salir y vais a ver el porqué de todo. Va a ser muy importante".

Cabe recordar que en su momento Chabeli dijo sentirse sola: "Tampoco es que pueda hablar de este tema con nadie, no lo puedo hablar con mis padres. Me lo estoy comiendo yo todo". Algo de lo que ahora Isabel confesó en Antena 3 que se arrepiente y que siempre lo hará.