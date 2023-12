Rocío Carrasco se dispone a destrozar TVE: Y será la segunda cadena en su haber

A la cadena pública que pagamos todos los españoles se le ha pasado por alto un pequeño detalle sobre la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco que no es nada baladí, ni mucho menos.



La hija de Rocío Jurado es el nuevo fichaje de la cadena pública. TVE ha anunciado que Rocío Carrasco se incorpora a la plantilla como concursante en el concurso Celebrity Bake Off. Un contrato estrella y muy bien pagado de la televisión que pagamos todos los españoles. Carrasco deja su papel de mujer presuntamente maltratada para ser ahora cocinera. Un perfil muy versátil.

TVE no ha tenido en cuenta que a la cadena privada Telecinco la destrozó con su testimonio hacia su exmarido y sus hijos. Quizás se les ha pasado por alto este pequeño detalle. Televisión Española considerará que quizás en los fogones tenga más verdad y verosimilitud que cuando vestía de fucsia.

No es la primera vez que la hija de La Más Grande visita TVE. El pasado 8 de marzo de 2023, visitaba el programa de Julia Otero como referente de mujer maltratada. Toda una temeridad. La esposa de Fidel Albiac no tiene sentencia de mujer maltratada. Todo es verborrea de un guion mal terminado. La periodista catalana quiso justificar la presencia de Carrasco en su mesa gourmet en el programa Días de Tele. Pasó por alto la no existencia de sentencia firme. Todo archivado porque no había vínculo o nexo causal entre lo que quiso demostrar Rocío Carrasco con los hechos ocurridos 20 años atrás. Aquel programa fue retirado de la parrilla de la televisión estatal por su alto coste y baja audiencia.

TVE espera que no le pase con Rocío Carrasco como le pasó a Telecinco

Ahora el director de contenidos de RTVE, José Pablo López, da luz verde al fichaje de Carrasco. Es idónea para estar en la televisión de todos, todas y “todes”. El hombre y directivo que tiene una lista de lo “sí apto” y “no apto” para participar o trabajar en TVE. Muy demócrata y progresista el señor que durante años paseó por los pasillos de la cadena COPE.

TVE espera que no suceda en su institución lo mismo que acaecido en Telecinco con la presencia de la hija de Pedro Carrasco. Fulminó un programa tras 14 años de éxito, Sálvame, y salpicó a toda la programación de la cadena de Fuencarral. Arrasó. Donde pisó no creció la hierba. Y no era Atila. La diferencia es sustancial. En Telecinco era dinero privado procedente de la publicidad. Ahora podría ser más grave. Televisión Española está pagada con los impuestos de todos. Aquí duele menos a unos y más a otros.