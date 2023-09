Gloria Camila fulmina la sorpresa de Fidel Albiac a Rocío Carrasco y desarma TVE

Por si quedaba alguna duda de que la relación entre las dos hermanas no es ni mucho menos la que cabría esperar, el duelo de alto voltaje entre cadenas de televisión dejó clara la cruda real

Coincidiendo con el cumpleaños de Rocío Jurado sus dos hijas protagonizaron este lunes el comienzo televisivo matinal de la parrilla desde TVE y Antena 3, respectivamente.

Y es que Rocío Carrasco sorprendió a los espectadores del Mañaneros de Jaime Cantizano en La Uno para hablar de su madre mientras Espejo Público hacía lo propio presentando a Gloria Camila como nueva colaboradora del programa.

Parecía que Carrasco volvía a pinchar el globo y arruinar las planes de su hermana, con sorpresa emotiva y tierna incluida por parte de Fidel Albiac a su esposa...

Sin embargo, escasas horas después los datos negro sobre blanco terminaron dando la razón a Gloria Camila.

De hecho, en los audímetros, la palma se la llevó Espejo Público con su nuevo y flamante fichaje para la sección de sociedad con cifras de 12.7% de cuota de pantalla y 320.000 espectadores, frente al 9.5% y 298.000 de Mañaneros.

Un duelo en la cumbre en el que en su debut como colaboradora Gloria Camila Ortega Mohedano desveló el calvario que ha vivido en el último año, sufriendo graves problemas de salud mental que la han mantenido alejada del foco público, no solo por situaciones complicadas a nivel familiar sino por su entrada en un reality televisivo que acabó provocándole un estado de ansiedad y depresión.

Gloria Camila, más sincera que nunca en su nueva andadura en Espejo Público

Según confesó muy sincera, la serie documental de su hermana Rocío Carrasco y la ruptura de su padre con su pareja Ana María Aldón le afectaron especialmente. Del concurso salió tocada y cuando volvió a la terapia su terapeuta determinó que tenía depresión y un estado de un 90% de ansiedad, por eso le recomendó dejar la televisión. "Dejé de ver la tele y de estar en el medio en donde se pudiesen tocar determinados temas", reconoció la hija de José Ortega Cano añadiendo que se ha apartado también de las redes sociales, donde entra y sale.

De hecho, el odio que recibía en redes hizo que tuviera un poco de paranoia. Además puntualizó que muchos de esos mensajes vienen de mujeres, como amenazas de muerte o insultos racistas: "Yo recibía muchos mensajes diciendo que yo no era hija de mi madre y que la única hija era Rocío Carrasco. Al final llegué a pensar que igual no me merecía esto". Hasta llegó a plantearse quitarse los apellidos para evitar problemas.

Aunque no se considera influencer y está convencida de que los seguidores que tiene son por ser "hija de", aprovecha el tirón que tiene su cuenta para narrar su día a día y poner encima de la mesa problemas como la salud mental; no dudó en denunciar que la seguridad social tardaba un año en darle cita con un psiquiatra.