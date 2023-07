Ares Teixidó abochorna al "David de Miguel Ángel" de La Sexta y sale escaldada

El colaborador de la cadena verde de Atresmedia causa sensación entre sus compañeros y compañeras por su físico apolíneo de efebo griego. Le han pillado in fraganti y todo ha salido mal.

El aventurero vasco Gotzon Mantuliz es un habitual del plató de Zapeando, donde acude de vez en cuando para relatar sus aventuras con tigres, pumas, elefantes... y hasta osos polares.

Este martes acudió a contar su último viaje hasta Longyearbyen, la localidad más al norte del planeta, situada en las islas noruegas de Svalvard. Según explicó, tuvo mucha suerte porque en nueve días en el barco, pudo ver 12 ejemplares de oso polar. Se trata de animales peligrosos por eso contó que durante su viaje se dio aviso a otro barco para evacuar la playa, donde había un grupo de personas observando las morsas, por la inminente llegada de un oso. "Eres un superhéroe, lo tienes todo", le espetó Dani Mateo.

Y es Gotzon suele causar sensación entre sus compañeros y compañeras de La Sexta cada vez que visita el plató... y no solo por sus asombrosas aventuras, sino también por su cuidado físico de efebo griego que suele generar mucho cachondeo y bromas en plató.

Dani Mateo y el David de Miguel Ángel desnudo

Sin ir más lejos, este mismo martes Ares Teixidó desveló que antes de empezar el programa se coló por equivocación en el camerino de Mantuliz... Para qué quiso más.

"¿Qué has visto allí?", se interesó Dani Mateo con mucha guasa y confesando que se lo imaginaba antes de cambiarse "como el David de Miguel Ángel. Desnudo". La zapeadora reconoció que vio "cosas" pero aclaró que ha pedido perdón por lo ocurrido.

"Me he equivocado, ha sido un error que no me puedo perdonar", ironizó mientras Dani Mateo seguía con broma: "Un error maravilloso".

Maravilloso o no, está claro que a los espectadores de Zapeando de La Sexta no les impacta tanto Gotzon Mantuliz como a sus compañeros de programa. De hecho, este martes el magacín de sobremesa de Atresmedia registró cifras de 6.3% de share y 608.000 espectadores, bajando con respecto al lunes, con un 6.9% y 703.000.