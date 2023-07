El viral de Malú haciendo un gesto obsceno eclipsa su pillada con Albert Rivera

La última de la cantante y el ex de Ciudadanos ha dejado descolocados a los especialistas en la cosa rosa, pero si algo ha revolucionado las redes ha sido el vídeo de ella...

No han confirmado oficialmente su ruptura pero ya hay noticias que no solo la dan por hecho, sino que hablan de veladas familiares post-separación por el bien de la hija en común que tienen Malú y Albert Rivera.

Dado el secretismo con el que han llevado su relación poco se sabe de esta nueva etapa de la que se debatió un poco más este martes en el plató de Espejo Público, al hilo de la reciente cena familiar por Madrid entre el exlíder de Ciudadanos y la cantante.

Según señaló el periodista Juanra López, no hay reconciliación a la vista sino una ruptura desde hace bastante tiempo. Entre otros testimonios basa su conclusión en el de un buen amigo de Albert Rivera, el jefe de prensa de comunicación del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. "Anteriormente me dijo que él los veía bien y hoy me ha dicho que no habla de la vida privada. A veces los silencios son más elocuentes que las palabras. Yo creo que después de lo que ha salido del turronero y de la fiesta en la que se le ha visto flirteando con algunas personas...", argumentó.

Por lo demás reflexionó sobre que actualmente ya no se viven escenas de separación tan dramáticas como antaño: "Yo creo que se llevan bien, tienen una niña quieren lo mejor para ella y les vamos a ver muchas veces juntos".

Por su parte, Juan Luis Galiacho defendió que Rivera y Malú han hecho una vida social intensa desde el punto de vista de fiestas y reuniones dentro de lo que era su hábitat. "Antes de conocer a Malú Albert Rivera era una persona con una vida intensa social".

El vídeo de Malú en un concierto que se ha vuelto viral

Claro que si hay un viral de Malú que está revolucionando las redes ese es el vídeo del pasado 22 de julio en el que se puede ver a la cantante subida al escenario e interpretando Deshazte de mí. Hasta ahí todo normal, si no fuera por el gesto con el que acompaña la letra.

QUE ACABO DE VER pic.twitter.com/8mfaXTans3 — bel (@fromthebr0nx) July 23, 2023

"Debería caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así", canta la artista haciendo una peineta en cada mano que enfervoreció al público y que ha dado mucho que hablar en Internet. Era inevitable especular en torno a la identidad del destinatario del gesto.. y claro para eso las redes se las pintan solas.