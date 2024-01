Isa Pantoja responde de forma contundente a los últimos reproches de su madre

La hija de Isabel Pantoja no se ha mordido la lengua a la hora de responder los últimos reproches que su madre le hizo en su concierto de Barcelona.

Isa Pantoja se ha cansado de los constantes ataques de su madre contra ella. A pesar de que la hija de la tonadillera está atravesando una de las etapas más felices de su vida tras contraer matrimonio con Asraf Beno, la constante ausencia de su madre ha convertido estas Navidades en las más agridulces, especialmente tras haber visto el último reproche que Isabel Pantoja le hacía en su concierto de Barcelona.

Porque Isabel Pantoja aprovechó su retorno a los escenarios para mandar un dardo dedicado a sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que hace años que no tiene ningún tipo de relación: "Yo he cantado bajito muchas nanas... ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones... Van a extrañarme". Unas palabras a las que Isa Pantoja ha reaccionado y respondido rotundamente.

Isa Pantoja muy contundente con su madre

La hija de la tonadillera no se ha callado su opinión sobre las palabras que ha pronunciado su madre, y ha explicado que: "Yo siempre echo de menos a mi madre, no solo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas Navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he estado llorando por los rincones, he estado contenta y feliz".

A pesar de asegurar que ha pasado unas Navidades felices, Isa Pantoja ha aclarado que "no he recibido ninguna llamada de mi madre, por eso la he echado de menos". Y es que la relación entre madre e hija lleva tiempo estropeada, algo a lo que Isa no le ve final: "Ella está con quien considera que debe estar, que para ella es su familia... Para mí, ya es otra etapa, me he casado y elijo estar con mi familia".

La prioridad de Isa Pantoja ahora es su familia, su hijo Alberto y Asraf Beno, su marido y compañero de vida, aunque eso no quita que siga dolida por el final que está teniendo su relación con su madre: "Yo soy madre de Alberto, a mí me duele mi hijo, no voy a mentir, antes llamaba y preguntaba por él... Para mí, es mi madre y sobre todo, es abuela... He intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años, llega un momento en el que la vida se trata de avanzar, tengo una vida, mi hijo y mi pareja".

Finalmente, Isa Pantoja ha dejado claro que sus intentos de retomar la relación con su madre han llegado a su fin: "Tengo la conciencia super tranquila, le he pedido perdón un montón de veces, tanto en privado como públicamente, pero no voy a dejar que me pisoteen y ya está".