Ganador de GH, condenado a pagar a Jorge Javier por el feo caso de violación

El presentador de Mediaset España denunciaba al famoso 'gran hermano' por las acusaciones que sobre él lanzaba desde su canal de YouTube. Ahora la Justicia ha hablado contundentemente.

Pepe Herrero, ganador de la séptima edición de Gran Hermano y de la versión GH: El reencuentro, ha sido condenado a pagar una indemnización de 60.000 euros a Jorge Javier Vázquez por acusarle de “tapar una violación”. El ex auxiliar de vuelo pronunció estas duras denuncia en un vídeo de su canal en YouTube, en relación con el caso de Carlota Prado. La Justicia ha dictaminado que el ex concursante del reality de la casa de Guadalix de la Sierra es culpable de delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, tal y como destaca El Independiente.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2019, cuando Herrero, nacido en Madrid en diciembre de 1970, mantuvo una conversación en su canal de YouTube con Coto Matamoros, en el que lanzó graves ataques verbales que dejaban al presentador como encubridor de un delito de violación. El vídeo sigue disponible en el portal y sus palabras se reflejan en la sentencia. “Por favor, Jorge Javier, danos mañana otra clase de moralidad. Jorge Javier por favor, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido. Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza, que tapaste una violación, pedazo de cabrón. Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. 12 meses, 12 causas, ¿vale?”, dijo Herrero.

El condenado por intromisión al derecho al honor prosiguió con una serie de ataques verbales. “Por dinero te la comiste entera. No hombre no, no se puede. Empezando por ti que eres el número uno y terminando por todos los vendidos que estaban sentados en aquel entonces. Tú por lo menos cobras quinientos, seiscientos, setecientos mil pavos por hacerlo, y es verdad que todos tenemos un precio, pero por ochenta euros, por noventa euros, como habéis ido todos, tragar con eso…”, proseguía, para lanzar más improperios contra el presentador de Badalona.

“No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas. Sois unas putas cucarachas, cucarachas… y si a partir de mañana no vais con una camiseta de ‘Yo también Soy Carlota’, a mí no me volváis a hablar de feminismo”, concluía. Tal era la gravedad de sus palabras, que el presentador decidió tomar cartas en el asunto y denunciar los ataques. Precisamente, estas palabras tuvieron repercusión en los medios de comunicación y llegaron a una audiencia que rozaba los 850.000 usuarios.

Jorge Javier Vázquez se lleva 'un pico'

Por ello, prosigue la citada información, el juzgado de primera instancia número 26 de Madrid ha fallado a favor del ex presentador de Sálvame, condenando a Herrero a abonar 60.000 euros, cifra que era inferior a la que exigía la defensa de Vázquez, que reclamaba 100.000 euros al ex concursante de GH. No obstante, el juzgado ha decidido reducir en un 40% el monto que Herrero deberá pagar al perjudicado.

Según revela también El Independiente, la decisión judicial tuvo lugar en octubre de 2023. No obstante, Herrero se declaró en rebeldía procesal. Los ataques verbales se produjeron tras estallar el caso de Carlota Prado, que se resolvió en abril del año pasado, declarando culpable a José María López por un delito consumado de abusos sexuales contra la participante durante su estancia en GH: Revolution y condenándole a 15 meses de prisión.