Jorge Javier Vázquez confiesa su nuevo trabajo fuera de Mediaset: en Netflix

El presentador de Supervivientes ha estado fuera de Telecinco mucho tiempo y apartado también de los focos y escenarios. Pero ahora cuenta una nueva experiencia que le acerca a la ficción.

Desde hace días se comentaba el ‘estreno’ de Jorge Javier Vázquez en el mundo de las series. Los Javis, Netflix y una serie sobre la vida de Yurena tenían la culpa. Ahora, tal y como les contamos en ESdiario, el presentador de Telecinco ha dado más detalles a sus seguidores.

Lo ha hecho en su blog de la revista Lecturas. El de Mediaset España cuenta que “no querría yo desilusionar a mis millones de seguidores pero mi intervención en la serie Superstar de Netflix –sí, la de Yurena producida por Los Javis– es bastante anecdótica. Es que he leído los titulares que se han publicado al respecto y parece que sea uno de los protas, pero entre una cosa y otra calcularé que saldré dos minutos y medio o así”, anticipa.

Explica que “después de mi colaboración entendí aquello de que a los actores les pagan por esperar. Me recogieron el miércoles a las tres y media de la tarde en la puerta de mi casa. Esa misma mañana tenía cita con mi dentista. A las doce del mediodía comenzaban a hacerme una endodoncia y con la anestesia haciendo todavía su efecto tuve que comer deprisa y corriendo para no hacer esperar al coche de producción. Y al llegar, la primera en la frente. Que lo mío hasta las seis o así no se grababa. En esos momentos tengo que hacer unos esfuerzos titánicos para no acordarme del árbol genealógico de todo aquello que me rodea, ya sea persona, animal o cosa. Acostumbrado a los directos, detesto esperar”.

Jorge Javier Vázquez se sincera

Además, el ahora presentador de Supervivientes 2024 confiesa que al principio no tenía mucho interés por el proyecto:

“Cuando leí que Los Javis iban a hacer una serie sobre Yurena no me dio ni frío ni calor. Vamos, que no me suscitó ningún interés. Ahora bien, después de estar en el rodaje y hablar con Ingrid García-Jonsson –Yurena– y Nacho Vigalondo –director– ya estoy deseando que la estrenen. Pero con ansia y todo. No porque me desvelaran mucho sino porque me contaron de qué no iba. Y entonces pensé para mi capote: “¿Cómo puede ser que me haya asaltado la duda de algo que lleva la firma de Los Javis?” Porque ya lo escribí aquí a propósito de La Mesias: son talento. Nada más que añadir, señoría. Y luego está lo de Nacho Vigalondo, que es otro que tal baila. Me encantó verle dirigir. Cómo disfrutaba. Cómo indicaba a los actores. Y todo ese equipo que conformaba el rodaje perfectamente sincronizado”.

Por último valora cómo fue su experiencia: “Me lo pasé bomba. Se grabó desde las cuatro de la tarde hasta más o menos las diez de la noche, pero por lo que vi de ahí no saldrán más de cinco minutos de serie. Un trabajo de orfebrería, pero no me arredró. Les dejé un mensaje a Los Javis diciéndoles que fueran pensando algo para mí. Y a Vigalondo. A mí es que no me da vergüenza ofrecerme, qué quieres que te diga. Lo he hecho durante toda mi vida en todos los ámbitos”.

La colaboración con esta serie de la plataforma de streaming ha vuelto a disparar los rumores sobre si el presentador de Badalona podría presentar a diario y en directo una nueva versión de Sálvame en Netflix.