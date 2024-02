Alejandra Rubio destroza a su madre y se ríe de su programa Así es la Vida

Los colaboradores estaban coartados. No se atrevían. Sonrisa por fuera. Lo de dentro será otra penitencia. A la sobrinísima no se le toca. Hay que proteger de momento a la niña.



La hija de Terelu Campos reaparece. Fue este jueves en el programa donde colabora y presenta César Muñoz, Así es la Vida de Telecinco. Mucha expectación después de conocer la relación amorosa que Alejandra Rubio mantiene con el hijo de Mar Flores.

Pero la nieta de Teresa Campos no quería hablar del tema. Estaba reacia, distante y adoptó el papel del personaje popular que no famoso. Ella es famosa. Ha llegado a esta posición laboral por contar su vida y la de los suyos. La diferencia con el personaje popular es notable.

El popular consigue ser público por su trabajo y no por narrar la vida de sus gentes o la propia. Alejandra es la hija de Terelu. Para bien y para mal. Según se mire. Ha sido y es. El futuro depende de ella. Agustín Pantoja lo consiguió. Y con sentencia.

Rubio este jueves se burló de su programa. Quizás consentido. Todo parecía indicar que quien dirigía el programa era su tía Carmen Borrego. La que maneja los hilos en muchas ocasiones o directora de hecho. No de derecho. Los colaboradores estaban coartados. No se atrevían. Sonrisa por fuera. Lo de dentro será otra penitencia. A la sobrinísima no se toca.

El gran tema es si Carlo Costanzia fue el responsable de las fotos que publicaba este miércoles la revista Semana. Se pasó de puntillas. Hay que proteger de momento a la niña. Ese tema no se debate. Ni los otros. Ella o su tía parece que controlan el programa. Así lo deja ver la productora. Ni cuándo, ni dónde, ni cómo sucedió. Parecía que visitaba el plató Pilar del Río, mujer de José Saramago, en lugar de la hija de Terelu.

Alejandra Rubio se tiene que enfrentar a las palabras de su chico que en ese momento se encuentra como invitado en un desfile de moda. Las palabras de Carlo son las de un verdadero chulo de bolera. Y ella lo justifica. El resto calla. Hay voces que se quieren pronunciar pero enseguida las enmudecen. Costanzia le responde al compañero de prensa cuando le preguntan por su madre: "¿Y cómo está la tuya?" Confusión. La madre de este compañero no es Mar Flores. Es un personaje anónimo.

El actor ha pasado de sentarse en un plató de televisión hace un mes para destrozar a sus padres y justificar su condena penal por ser un niño incomprendido a convertirse en el futuro yerno de Campos.

Terelu Campos está pasando una difícil situación

La hija mayor de María Teresa está pasando una difícil situación. No soporta la relación de su hija con un condenado. No puede entender que su hija mantenga relación con una persona que lleva pulsera telemática. Le indigna el comportamiento que ha tenido su futuro yerno con su madre. No entra dentro de su pensamiento ni actuación. Es el último hombre que querría para su hija.

Terelu Campos está destrozada. Es un mazazo fuerte para la presentadora del extinto programa de Telemadrid Con T de Tarde. ESdiario no ha hablado en esta ocasión con ella. Tampoco lo contaría un día como hoy. Ahora bien, este diario conoce a la perfección lo que piensa en muchos temas. Algunos los ha vivido. Y fue testigo de lo que pensaba de algunos novios de su hija. Este es otro tema. Y no será público.