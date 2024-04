La sobrina de la Reina Letizia vuelva a liarla con una confesión sobre Leonor

Carla Vigo se ha convertido en una fuente de noticias porque sabe que su filón está en hablar de su familia materna. Cada vez que habla en La Zarzuela tiemblan porque la chica no calla.

La sobrina de la Reina Letizia más conflictiva ha vuelto a hablar. Carla Vigo últimamente se prodiga mucho por los eventos y más todavía si los actos a los que acude tienen algún tipo de mensaje o motivo social con los que ella se pueda sentir identificada.

Y es que la joven, que ahora tiene 23 años, ha tenido una infancia muy delicada tras el trágico fallecimiento de su madre, Erika Ortiz.

La sobrina de los Reyes, asistía al preestreno del documental Mis Ganas Ganan, cuya recaudación en los cines -se estrena para el público este viernes 5 abril- irá destinada a la investigación contra el tipo de cáncer que sufrió la sevillana Elena Huelva, el sarcoma de Ewin.

“Yo no tenía ninguna relación con ella, pero sí que veía sus vídeos y me parecían bonitos. Me transmitía mucha esperanza”, dijo de Elena, de la cual Carla dice que aprendió –con lo que ha ido contando hasta su fallecimiento en Instagram- a tener “muchas ganas de luchar también”.

La prima de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía ahora se ha independizado a un piso tutelado en Chamberí y parece recuperada de los graves trastornos de alimentación y de ansiedad que tuvo no hace mucho tiempo. “Yo ahora ya estoy muy bien”, manifestaba a los periodistas con una sonrisa honesta y reconocía haber tenido muchos malos momentos en lo que ha tenido varios apoyos: “sobre todo en la familia, en los amigos y en la vida, que es muy bonita”.

Carla Vigo y la Princesa Leonor

Y, pese a que Casa Real le ha pedido que no hable de sus primas Leonor y Sofía, lo cierto es que la joven no ha tenido reparo en hablar de ellas. Era cuando confesaba a la prensa no está enamorada, pero que su corazón está “contento y abierto”. Y, a continuación, respondía a preguntas sobre sus primas royals, aclarando que tienen una buena relación. Sin embargo, no hablaba sobre si hacen planes juntas o si hablan por WhatsApp.

Pero, para disgusto de La Zarzuela, dio más detalles sobre lo que opina de la Princesa de Asturias, afirmando que está orgullosa de su labor pero dejado claro que “a mí no me gustaría estar en su piel, la verdad”.

Carla Vigo colabora como voluntaria en el proyecto Adopta un abuelo y compartía su labor a los periodistas: “Está siendo una experiencia muy bonita. Me están aportando mucho más de lo que yo puedo aportarles a ellos”.

Y contaba sus deseos para dentro de unos años, cuando llegue a la vejez: “Me gustaría tener a alguien que me pudiese cuidar”, explicaba.

Carla ya ha hecho sus primeros trabajos como actriz –debutó en su día con Rafael Amargo- pero de momento esa faceta profesional no parece que vaya por buen camino ya que no tiene ofertas. Por eso ella se ofrece públicamente: “Me gustaría trabajar con los Javis”.