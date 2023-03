El mejor amigo de Ana Obregón le hace una oferta irrechazable tras ser madre

Raúl Castillo, alias Ra, es el íntimo de la actriz y presentadora que ha protagonizado con ella no pocas noticias y titulares. Ahora que todo el mundo habla de su hija, tiene una propuesta.

Es la noticia bomba del momento, Ana Obregón vuelve a ser madre a los 68 años. La actriz ha recurrido a la gestación subrogada para ver cumplido un deseo que nació a raíz de la muerte de su hijo Aless.

La portada de la revista Hola en la que vemos a Ana Obregón con la bebé en brazos saliendo de clínica en silla de ruedas, está siendo lo más comentado de la actualidad, tanto que incluso la noticia ha llegado al Congreso, donde se ha reabierto de nuevo el debate sobre si legalizar o no la gestación subrogada en nuestro país.

En Estados Unidos el “vientre de alquiler” es legal, en España no. Hay muchas opiniones encontradas sobre la gestación subrogada que se están poniendo de nuevo encima de la mesa, y que se han reavivado con casos tan mediáticos como el de Ana Obregón.

Recordemos que la presentadora no es la única en recurrir al vientre de alquiler, antes que ella lo hicieron Cristiano Ronaldo, Carmen Cervera, Miguel Bosé, Miguel Poveda, Kike Sarasola y Tamara Gorro entre otros. Todos ellos tuvieron a sus hijos por este método, al que por otra parte no está al alcance de cualquiera por el alto coste que supone.

El embarazo de la madre gestante comenzó en junio de 2022, justo el mes en el que Aless habría cumplido treinta años. Son procesos que requieren un tiempo antes de ponerse en marcha, por lo que es muy probable que Ana comenzase los trámites de la gestación pocos meses después de fallecer su hijo.

Obregón ha querido llevar el proceso en el más absoluto secreto, y tan solo sus hermanas Celia y Amalia y el padre de su hijo Aless, Alesandro Lequio eran conocedores de lo que la actriz estaba tramitando.

Ana Obregón siempre ha presumido de amigos porque los tiene, pero en esta ocasión ha preferido mantenerles al margen de algo tan íntimo y tan importante para ella.

ESdiario ha hablado con Raúl Castillo, el íntimo amigo de Ana Obregón, él ha sido uno de los principales bastones en los que se apoyó tras el fallecimiento de su hijo Aless.

Raúl Castillo se declara sorprendido con la "maternidad" de Ana Obregón

Ra, como cariñosamente le llama la presentadora, fue una de las personas que más la animó a volver a sonreír. Por eso, hoy cobra mucho sentido lo que Raúl Castillo nos cuenta: “Yo me enteré el martes por la tarde, Ana me hizo una videollamada y me lo contó. Claro que me sorprendió la noticia, pero me alegro mucho por ella. No valoro si me lo dijo antes o no porque yo respeto a mis amigos en sus decisiones. En mis conversaciones con Ana nunca hablamos de este tema. Para mi lo importante es que la veo plena y con cara de felicidad. Me hizo el hombre más feliz del mundo, ahora tengo a mi sobrina a la que ya quiero con locura. Yo soy feliz sabiendo que Ana es feliz, hacía mucho tiempo que no la veía esa cara de felicidad, vuelve a ser ella, a recuperar la sonrisa. Estoy deseando verlas, tengo muchísimas ganas de verla y de abrazar a Ana y a mi sobrina. Soy el hombre más feliz del mundo. Me encantaría ser el padrino de la hija de mi amiga. ”

Obregón tomó rumbo a Miami el pasado 16 de marzo, el sábado 18 cumplía 68 años, un día en el que recibió multitud de llamadas de amigos y familiares. Una de esas llamadas fue la de Ra: “Llamé a Ana para felicitarla, me dijo que estaba disfrutando en la playa en Punta Cana. Fue una conversación de amigos. Es esos días tampoco hablamos mucho porque cuando mis amigos se van de vacaciones prefiero que se relajen y aflojamos el contacto, eso es normal”.

La actriz sigue desde Miami todo lo que se está contando de ella en España, prueba de ello es el mensaje que colgó en su Instagram horas después de saltar la portada de Hola. Esta ha sido su primera reacción: “¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”.

Casualidad es que mientras escribo estas líneas recuerdo que el pasado sábado coincidí con Ra en una celebración en Madrid, le pregunté por Ana, sin sospechar absolutamente nada de su auténtico paradero y me dijo;. “Ana está en Punta Cana disfrutando de unas vacaciones” . Nada más lejos, Ana ya estaba disfrutando de su nueva maternidad con su bebé, a la que ha puesto el nombre de Ana.