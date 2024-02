La nueva residencia festiva de Alejandra Rubio levanta ampollas en el Clan

No es un tema de Terelu. Al menos públicamente. En lo privado se ha pronunciado y bien. Es mejor no conocer lo que piensa porque hay quien la señalaría como perteneciente a la Fachosfera.



Este miércoles conocemos más fotografías de la hija de Terelu Campos con el hijo de Mar Flores. La portada de la revista Semana publica el amor que se profesan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La viva imagen del amor y complicidad. Una se apoya en el brazo del otro. Total candidez. Las fotografías son tomadas cuando aún no se conoce la relación. Fue el domingo día 11 de febrero. Tan sólo tres días después de las instantáneas donde se besan y confirma la relación y 4 días antes de la primera publicación en la revista donde se ha conocido la exclusiva.

Ni en una portada ni en otra, los protagonistas son conscientes de haber sido cazados por parte de la prensa. Al menos Alejandra. Con Costanzia hay más duda. El tiempo lo dirá. La duda para algunos no existe. Presente.

Alejandra. De Aravaca, pasando por Malasaña hasta llegar a Vallecas. Un ruta por la vida de Rubio que no habrá gustado mucho al clan Campos. Aravaca es la zona con mayor renta per cápita de la capital española. Malasaña es un barrio alternativo del centro de Madrid donde el mestizaje es la tarjeta de presentación. Vallecas es mundo obrero. Lo fue y lo es. Alejandra es de todo menos eso. Es lo que habrán pensado algunos de los integrantes de la familia. El clasismo en la familia va en su ADN. Rubio ha roto el esquema de todo lo que pudieron planear sus antecesoras. Las últimas fotografías son el parque que se ubica en la zona donde habita Carlo. Por lo que se puede ver, podría ser el parque Fofó. El mítico payaso fallecido hace 40 años.

Carmen Borrego se tiene que estar regodeando de gozo ante la situación que atraviesa su sobrina. Durante tiempo fueron enemigas cuando eran horas de programa en el extinto Sálvame. La sobrina no aplaudía en infinidad de ocasiones a tu tita. La venganza la podría estar saboreando en el presunto sufrimiento de su sobrina. Y en sus adentros estará pensando algo parecido a este pensamiento en voz alta. “Mis hijos están fueran de este juego. Nada que ver mis hijos con mi sobrina. Mi hijos se ganan la vida fuera de este negocio porque han estudiado. Mi sobrina tiene que ser carne para devorar. Es lo que hay”. Quien ha trabajado y conocido a Borrego no tiene ninguna duda de cómo ejecuta los placeres y los dolores este tipo de gente.

Terelu no se ha pronunciado en profundidad en la revista Lecturas. No es un tema suyo. Al menos públicamente. En lo privado se ha pronunciado y bien. Es mejor no conocer lo que piensa porque hay quien la señalaría como perteneciente a la Fachosfera. Algunos integrantes del programa de su hija Así es la Vida y que presenta César Muñoz son los que la señalarían a la madre de Rubio. La madre y la tía de Alejandra ahora aplauden la actitud. No se mojan. La historia se repite. Lo mismo hicieron con su madre cuando se enamoró de Edmundo Arrocet. Lo que vino después, fue otra historia. Carmen “mataba” por Edmundo. Hemeroteca.