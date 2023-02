El "embarazo" de Tamara Falcó dispara los números de Pablo Motos en Antena 3

La marquesa de Griñón lleva meses subida a lo más alto de la cresta de la ola mediática de los titulares más impactantes y no parece dispuesta a bajarse, al menos a corto plazo...

Lleva meses así, pero Tamara Falcó sigue copando titulares porque cuando no es la ruptura, es la reconciliación y si no, la boda, y luego el embarazo o la venta de El Palacio de El Rincón.

El caso es que cada vez que le toca sentarse en su tertulia de El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 siempre tiene algo que contar y este jueves su supuesto embarazo, revelado por el tiktoker Abel Planelles (que destapó que María Pombo estaba esperando su segundo hijo antes de que ella lo confirmara), era el tema estrella. Tampoco tenía menos interés saber algo más de su decisión de vender el palacio El Rincón (donde se casará el próximo 17 de junio) por 7 millones de euros.

En silencio en los últimos días, la marquesa de Griñón hizo frente a los rumores desde la mesa de Trancas y Barrancas, desmintiendo en primer lugar la noticia de su presunto embarazo: "Lo ha dicho un tiktoker, pero es mentira. No estoy embarazada 100%", aseguró con una sonrisa, revelando que se enteró del bulo sobre su futura maternidad "a través de un chat y me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho ¿hay algo que me deberías contar? Le he dicho que nada", añadió, revelando así lo buena que vuelve a ser su relación con Carolina Molas, de la que se distanció tras su ruptura con Íñigo Onieva el pasado septiembre.

Puestos a desmentir, Tamara tampoco dejó pasar la oportunidad de aclarar que ni ella ni su hermano Manolo Falcó tienen en mente vender el palacio El Rincón. "Mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto que nos hace mucha ilusión. No se vende y no sabemos muy bien de dónde sale esa noticia. Hasta mi madre me ha preguntado qué voy a hacer y si lo vendía de verdad", contó, explicando respecto a ese proyecto que "por ahora lo que vamos a hacer allí es mi boda".

Tamara Falcó no desfilará en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Además, la diseñadora puntualizó que no desfilará en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid como se ha comentado: "Varias modelos van a estar en Cibeles con parte de mi colección con Pedro del Hierro, pero no voy a desfilar".

Con estas nuevas "exclusivas" en forma de desmentido El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 subió algo más en los audímetros mejorando las cifras del día anterior hasta el 16.5% de share y 2.392.000 espectadores, cada vez más lejos de sus rivales en la parrilla. Pesadilla en el Paraíso le dio a Telecinco un 9.9% y 909.000, El Intermedio del Gran Wyoming en La Sexta anotó un 6.1% y 896.000 y La noche del Benidorm Fest en La Uno de TVE registró un 5.2% y 761.000.