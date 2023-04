La cantidad "indecente" que habría cobrado Ana Obregón por la bomba de su nieta

La actriz y presentadora ha conmocionado la actualidad y copado todos los titulares y esto no ha hecho nada más que empezar... Por no hablar de la cifra que se está empezando a barajar.

Tras la exclusiva de hace una semana de la revista ¡Hola! anunciando que acababa de convertirse en madre por gestación subrogada, Ana Obregón volvía a sorprender este miércoles contando en la misma publicación que la recién nacida es hija de su hijo, el fallecido Aless Lequio, y que con esta deseada llegada cumplía su legado: "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo".



Por lo tanto, Ana Obregón sería en realidad abuela de la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón y no madre como se había dicho: "Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta".

Este miércoles en El Programa de Ana Rosa, la periodista Marisa Martín Blázquez aportó más datos de la bomba informativa: "Me hablan de que se habría pagado una cantidad indecente de dinero".

Además, la periodista asegura que no será la última exclusiva que dará Ana Obregón sobre la recién nacida, ya que habría pactado con la revista lo que se llama "un pack".

La novia de Aless Lequio no se vio capacitada para tener a su hija en solitario

No fue el único detalle nuevo que trascendió este miércoles ya que Beatriz Cortázar se refirió al papel que jugó la exnovia de Aless, Carolina Monje, en todo el asunto de su última voluntad: "Las informaciones que me llegan es que en en ese momento Aless deja a una novia, no solo a unos padres... y sí se habló de que fuese la novia la que realizara ese último deseo".

La última petición del hijo de Alessandro Lequio era que se utilizara su esperma para dar vida a un hijo suyo y Cortázar explica que "esa era la intención, lo que pasa es que Carolina, que es como se llama, se casa dentro de un mes y ya ha rehecho su vida. Ella se queda sola, tenían un plan de vida, habían hablado de tener una familia y tener sus hijos...".

"La gente cercana de Carolina transmiten que el deseo de ella era tenerlo con él, era algo que habían pensado juntos. Ella no quiere tener un hijo en solitario, ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no eran lo que habían imaginado".