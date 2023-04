Sexo en la piscina y ante todos los presentes en Las Tentaciones más calientes

Las chicas se preparaban para vivir una nueva noche de emociones en la llamada ‘Hoguera de Excepción’. La de los chicos seguía su curso y la tensión que había se podía cortar con un cuchillo

Poco a poco la final de La Isla de las Tentaciones 6 se va acercando y algunas de las parejas están cada vez más acarameladas con sus solteros. Este es el caso de Napoli y Naomi que no paran de dar rienda suelta a su amor en cualquier parte de la villa.

La novia de Adrián y el tentador no lo pueden evitar. Desde que cayeron por primera vez en la tentación, no han parado de tener sexo. Después de conquistar la ducha de la habitación en varias ocasiones, ahora han dado un paso más.

Llovía a mares y los dos se lanzaban a la piscina, donde también se encontraban Lydia y Miguel. Pronto empezaban a besarse de manera fogosa. Marina y Miguel del Hoyos les observaban desde fuera.

“Aquí ya no se ve nada”, le decía el italiano dejando entrever que no le importaba mantener relaciones sexuales ahí mismo. “No tan fuerte como en la habitación, que no se escuche esto”, continuaba. “Te lo estás pensando, eh”.

Y, en efecto, no hacía falta mucha más conversación. Una vez más, no han podido resistirse y han explotado, esta vez en el agua. Pero no solo han estrenado la piscina de Villa Paraíso. Naomi y Napoli lo han hecho delante de sus compañeros. “¡Que nos están viendo!”, advertía ella.

La tensión se corta con un cuchillo en La Isla de las Tentaciones

La hoguera de los chicos seguía su curso y la tensión que había se podía cortar con un cuchillo, como si eso no fuera suficiente se podía observar como un chico se iba acercando poco a poco por el camino de arena hasta colocarse delante de los novios con una pizza ente las manos. "Yo os traigo esta pizza. Es una pizza peperonni", les decía el soltero en primer lugar. Adrián casi ni le dejó hablar: "¿Esto es una pizza premium como las que decías que sabías hacer? Está fría, blanda y te voy a enseñar yo a hacer una tortilla de patatas", le contestó. "Me parece lamentable la poca educación y la poca clase que tienes. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Es de poca empatía y de ser cruel, vil, grosero, soez y vulgar", añadió el novio de Naomi cuando el soltero casi ni había hablado. Napoli tenía una misión es anoche, sacar desquicio a Adrián.

Era el turno de Napoli de responder. "Nosotros en la villa no pasamos hambre, vosotros sí. La he traído porque la pizza de peperonni le encanta a Naomi", decía. Pero Adrián estallaba diciendo que era la "cuatro quesos". Napoli le explicó que Naomi, aparentemente, habría cambiado radicalmente de gustos. "Bienvenidos a la hoguera de solteros", decía entonces Sandra Barneda. El italiano fue sin duda uno de los protagonistas de la noche.

Las chicas se preparaban para vivir una nueva noche de emociones en la llamada ‘Hoguera de Excepción’. Una hoguera de urgencia a la que todas iban a tener que asistir. Sandra Barneda les daba la bienvenida y todo comenzaba.

Lydia decía no estar preparada para lo que pudiera pasar: “Pienso que Manuel ha dado un paso más con Miriam y es que no quiero verlo, no me veo capaz. Yo le sigo queriendo y me dolería tanto… Sigo pensando que hay una posibilidad de salir juntos”, decía antes de que la tablet empezara a emitir sus imágenes.

Ha sido precisamente ella la primera en enfrentarse a la hoguera. Y, una vez más, insistía: “Yo quiero salir de aquí con él, le quiero mucho, me dolería mucho que se equivocara y mandara todo a la mierda”. Y entonces sí, la presentadora le anunciaba que había imágenes para ella.

Nada más comenzar el vídeo, Lydia ha empezado a descubrir los momentos más calientes que su novio ha compartido con la tentadora, desde chupetones hasta besos infinitos en el cuello: “Qué asco”, mientras rompía inmediatamente a llorar. “Es asqueroso”.

Sandra se paraba a preguntarle que sentía: “Me da asco mi novio. Me da igual que se líe con ella, si ya sé que quiere. ¿Te acuerdas que te había dicho que había cosas que no podía perdonar? Pues ya las he visto. No me quiero ir con él”.

Después de que Lydia y Marina hicieran frente a sus hogueras de urgencia, le llegaba el turno a Laura. La novia de Alejandro ha caído en la tentación con Saúl y suspiraba antes de comenzar: “Me da miedo que lo esté pasando mal por mí, porque yo estoy haciendo lo que siento. Estoy reflexionando y no sé si quiero estar con una persona como Alejandro”, comenzaba.

“Me sorprendería que se besara con ella o que durmiera con ella, porque lo estaría haciendo por rencor”, decía antes de enfrentarse a sus imágenes.

Y, tras ver en un primer vídeo los últimos momentos de complicidad de su novio con la tentadora, estallaba confesando lo que realmente piensa: “No le gusta la chica. Intenta crear situaciones que no existen. Lo mío sí que ha sido real y le jode mucho”.

Sandra Barneda le preguntaba entonces por qué estaba tan segura de lo que estaba diciendo: “Sé cómo me mira a mí y cómo la mira a ella… No sé, no tienen tema de conversación. No la mira como a mí”, le explicaba.