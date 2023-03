La Isla de Las Tentaciones se desata y da rienda suelta al amor en ambas villas

La décima entrega tuvo tantos despropósitos que Sandra Barneda se vio obligada a visitar ambas villas para convocar una inédita hoguera de excepción. La presentadora le quiso dar un consejo.

La isla de las tentaciones 6 no para de vivir momentos icónicos, la décima entrega tuvo tantos despropósitos que Sandra Barneda se vio obligada a visitar ambas villas para convocar una inédita hoguera de excepción. “Debido a lo que ha ocurrido hemos convocado una hoguera urgente. Tenéis una hora para prepararos y ver todo lo que ha ocurrido”, decía Barneda al llegar a las casas.

Todo sucedió después de haber dejado que Naomi visualizara 10 minutos de imágenes inéditas de Adrián. Derrumbada y sintiendo que su relación estaba acabada, la presentadora le quiso dar un consejo por experiencia propia, ya que cuando se grabó el programa su ruptura con Nagore Robles era reciente.

“Lo que creí que era el peor momento de mi vida, luego lo entendí y vi que había merecido la pena. Que no te pueda la rabia, porque en el amor la rabia intoxica mucho”, aseguró la periodista.

El novio de Naomi se reconcilió con la tentadora, que después del beso que se dieron en Villa Playa, todo parecía ir de mal en peor entre ellos. Pasados unos días, han decidido dejar los problemas a un lado y volver a reencontrarse. La complicidad entre ellos no ha cambiado y han acabado yéndose juntos a la cama.

Al día siguiente, las demás tentadoras tenían curiosidad por saber que había ocurrido debajo de las sábanas, a lo que Adrián respondió con una sonrisa y asintiendo con la cabeza, confirmando que habían mantenido relaciones sexuales, “No hemos llegado hasta el final, final. Pero sí que hemos llegado hasta el final”, añadió.

Keyla y su llegada hasta el final matizada

Keyla al descubrir sus palabras se enfadó. Él al verse en un aprieto matizó sus declaraciones: “No hemos llegado hasta el final, final. Pero sí que hemos llegado hasta el final”.

Como era de esperar, la tentadora no lo ha dejado pasar. Cuando él le ha confesado lo que había ocurrido con las chicas, ella le ha plantado cara una vez más: “¿Pero por qué cuentas las cosas? Estás contando cosas que no son así”, ha comenzado.

“Preguntaron si lo hicimos y tú dijiste que sí, textualmente. Y tú y yo estuvimos ahí debajo y no pasó nada más que estar besándonos. No mientas y no digas más cosas de las que no fueron, porque lo máximo que me agarraste fue el culo. Me parece súper injusto por tu parte que hayas dado a entender algo que no ha pasado”.

La relación de Marina y Manu fue un flechazo a primera vista

La relación de Marina y Manu fue flechazo a primera vista y desde entonces no han parado durante todo el reality, provocando que esta le fuese infiel a Álex, su pareja, con el tentador.

"Estamos todo el día discutiendo” dijo Marina en programas anteriores. En la noche del lunes, una discusión provocó que el tentador abandonara la vila para siempre.

El motivo por el que decidió hacer eso fueron los celos que sentía hacia Miguel de Hoyos, el tentador VIP por el que Marina también sentía algo. "Yo contigo cuento, pero no sé cómo voy a salir de aquí", le confesó ella.

Durante una de las fiestas de la villa, intentaron hablar. "Lo primero, que tú no eres mi novio. ¡Tus actitudes me tienen harta!", le recriminó Marina cuando salió el tema de Miguel. Manuel decidió que ese era el punto final de su paso por la isla. “Vine aquí por Marina. Lo he pensado mucho, pero he llegado a mi límite”, se justificó.

Los chicos fueron los primeros en sentarse frente a la hoguera de excepción. Alejandro fue el primero en pasar el mas trago viendo como Laura ya se había besado con Saúl: “Me siento muy engañado. No me salen las palabras. Quería demostrarle que había hombres buenos y veo que no ha servido para nada. Creo que tiene una falta de autoestima enorme y siempre necesita a alguien ahí. Yo no voy a perdonar eso”.

Manuel pudo ver un vídeo que parecía un beso de Lydia con su tentador: “Estoy aguantando con un gladiador porque estoy plenamente enamorado de ella y confío en salir juntos de aquí”.

Llegó el turno de Adrián, que al ver las imágenes del sexo duro entre su novia y Napoli, Barneda se preocupó le preguntó por su estado: “Me está entrando un calambre por aquí, que no me encuentro bien”, aseguró con un gesto.