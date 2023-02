Sandra Barneda destapa la estrategia de Kiko Jiménez y fastidia a Telecinco

La presentadora dejó al exconcursante de Pesadilla en el Paraíso con el "trasero al aire", que se suele decir coloquialmente, pero eso no benefició absolutamente a su programa ni mucho menos

Este domingo de Debate de Pesadilla en el Paraíso de Telecinco, el ya expulsado Kiko Jiménez opinó sobre los concursantes que quedan en la granja y provocó la rápida reacción de Sandra Barneda, que se dio cuenta al vuelo de su estrategia.



"Con las niñas muchas veces no se podía ni hablar, entraban en un berrinche como si estuviéramos en un colegio y era muy complicado entenderse porque encima hablaban a la vez", estaba explicando Kiko Jiménez y Sandra Barneda no pudo aguantar.

"Tú tienes una estrategia fuera del concurso", apuntó la presentadora mientras él confirmaba convencido: "Yo siempre, vivo con estrategia". Según Sandra, su estrategia es "que Antonio Montero no gane" y cree que está compinchado con Pipi Estrada: "Los dos quieren que gane Borja".

Kiko Jiménez quiere que gane Borja, el hijo de Pipi Estrada

"Cada intervención que haces es para barrer hacia el lado donde quieres, y es lícito eh, para mí las estrategias con muy lícitas", apuntó Barneda, entre risas, ante los gritos de Kiko Jiménez de "Borja ganador".

El caso es que destapar esta táctica no solo no vino bien a Telecinco el prime time del domingo sino que Pesadilla en el Paraíso anotó un 8.4% de cuota de pantalla ante 806.000 espectadores, sus peores datos desde hace más de un mes y lejos de la película The Equalizer 2 de La Uno de TVE que lideró con un 13.4% y 1.822.000. Los Secretos de Familia de Antena 3, anotaron un 12.4% y 1.511.000.