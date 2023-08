Se rompe una de las parejas más admiradas de Hollywood tras 11 años juntos

A él le acusaron de haber sido infiel. Ella le perdonó durante un tiempo, pero los últimos acontecimientos demuestran que su paciencia ha terminado.

Una ruptura más en la lista de parejas que han decidido tomar vidas separadas este verano. La actriz Natalie Portman y el bailarín Benjamin Millepied se han separado después de once años de matrimonio y de haberse consagrado como una de las relaciones más admiradas en Hollywood.

La noticia está confirmada y el entorno está empezando a facilitar información. Los rumores de crisis llevaban un tiempo encima de la mesa, pero había medios americanos que aseguraban que eran solo eso, rumores. No. Ahora se ha demostrado que eran mucho más. Pero, ¿qué ha pasado? Alguien del entorno ha roto su silencio y ha asegurado que la famosa actriz descubrió que Benjamin le estaba siendo infiel con otra mujer.

Natalie Portman egresada de Harvard, habla 5 idiomas y además es hermosa. Pronto sanará su corazón.



"Prefiero ser inteligente que una estrella de cine” pic.twitter.com/sQTj42Pw8b — Iván Estrada (@Estradamyers) August 8, 2023

Hace dos meses se hicieron públicas unas imágenes en las que aparecía el bailarín con una joven de 25 años llamada Camille Étienne, una joven activista medioambiental bastante conocida en las redes sociales. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Una amiga de exmatrimonio ha hablado con la prensa para reconocer que esta teoría la manejan personas de la familia, así que puede tener mucha verdad. También se ha comentado que Natalie Portman intentó luchar por la relación, pero se ha dado cuenta de que no tenía sentido seguir insistiendo. “Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos”.

La presunta infidelidad supuso un peso muy grande para la pareja; tanto, que medios franceses publicaron que Portman echó a su marido de la casa que compartían desde hacía años. A raíz de esta información, una persona de su entorno aseguró a Page Six: "Están intentando resolver las cosas. Benjamin está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone". Parece que no ha funcionado.

Natalie Portman siempre ha sido muy reservada. Ha estado casada 11 años con Benjamin Millepied y fueron novios durante tres. En todo este tiempo ha guardado las distancias y nunca ha hecho declaraciones relacionadas con su vida privada. Sí, ha posado con el bailarín en varios eventos, pero guardando las distancias y sin responder a las preguntas que estaban relacionadas con su intimidad. Sin embargo, en su última aparición pública tuvo un gesto que llamó mucho la atención.

Bueno, ya que Natalie Portman es tendencia por una inaudita infidelidad de su pareja, es un buen momento para recordar el "Natalie Raps" de SNL Digital Short. Justo así debe sentirse en este momento: pic.twitter.com/7oSfJ6aSL5 — johanerezco (@johanerezco) August 9, 2023

La actriz estuvo en Sidney durante la Cumbre por la Equidad de Angel City. Acudió sola, pero eso no fue lo más llamativo. Lo que a todo el mundo le extrañó fue que no llevaba puesta su alianza. Este gesto confirmó que los rumores que habían comenzado semanas antes eran ciertos. Eso sí, ella no hizo ningún comentario e intentó guardar la compostura. Lo consiguió, pues si no fuera por el gesto anterior nadie habría sospechado nada.

La pareja se conoció en 2010 en el rodaje de la película 'El cisne negro', film que hizo a Portman merecedora de un Oscar. Tan solo dos años después decidieron contraer matrimonio en una ceremonia judía. Los hijos tampoco tardarían en llegar. Pocos meses después del enlace, la pareja anunciaban que serían padres de Aleph y cuatro años más tarde también tendrían a Amalia.

El bailarín reconoció que no había tenido un comportamiento honesto cuando una revista francesa sacó a la luz unas fotos suyas con Camille, la activista medioambiental. Natalie le dio una segunda oportunidad y fuentes cercanas aseguran que Benjamin estaba “muy arrepentido por ese error”. El exmatrimonio no ha logrado superar el bache y en estos momentos están haciendo vidas distintas. Aseguran que no hay vuelta atrás.