Los próximos pasos de Carmen Borrego tras el hachazo de su hijo a lo Bárbara Rey

Ya se sabe que no se puede escupir hacia arriba. Y si no que le pregunten a la hija de Teresa Campos que se ha tenido que tragar sus palabras. ESdiario conoce sus próximos movimientos.



La entrevista de José María Borrego y su ex mujer Paola Olmedo en la revista Semana no deja indiferente. Este miércoles, la hija menor de Teresa Campos tiene que estar al borde del precipicio. Lo que nunca pudo imaginar. El discreto de su hijo, profesional de la televisión y ajeno al mundo del colorín, ha decidido destrozar a su madre. Con la mejor compañía, la madre de su hijo a la que Carmen Borrego no ha querido nunca.

José María Almoguera apunta directamente a su madre como responsable de la ruptura de su matrimonio. El nieto de la mítica presentadora se convertirá en el nuevo hijo de Bárbara Rey. Quizás llegue el momento de hacerse un De Viernes al más estilo luz tenue y silencio de otras voces. Qué suene el tambor.

La hermana de Terelu Campos ha “escupido” al cielo con el hijo de su otra enemiga durante años Bárbara Rey. Y le ha caído de lleno en la cara. El escupitajo, claro. ESdiario ha conocido estas últimas horas que Carmen Borrego regresa al programa que presenta César Muñoz, Así es la Vida, el próximo lunes. Tendrá que ser un monográfico. Ahora será difícil que pueda controlar los contenidos como ha hecho en los últimos meses. Miraba a la dirección con cara de tacañona gruñona para que algunos temas no siguieran por ese camino. Lástima que este vespertino no esté dirigido por Raúl Prieto. Un director al que no manejarían ni unos ni otros. Así lo demostró cuando se fue de Sálvame.

Carmen ha atizado a Ángel Cristo Jr por el comportamiento que ha tenido con su madre. Osada. Lo tenía más cerca. La coherencia presunta de doña Borrego hará que mantenga el mismo discurso hacia su hijo con el que se ha pronunciado hacia otro hijo que ha contado todo sobre su madre. Y no es una película de Almodóvar.

Quien conoce a la tita de Alejandra Rubio asegura que sus primeras intervenciones serán a favor de su hijo. Desde la comprensión. Sin arremeter. Este mismo círculo comenta que le durará poco. En unos días estallará. Y ahí estará Paola Olmedo.

Carmen Borrego ha dejado a mucha víctima en su camino. Desde Día a Día hasta la actualidad. En estos momentos tan sólo cuenta con el apoyo ficticio de sus compañeros de Así es la Vida. Tan sólo por miedo a que sea la hija de Teresa Campos quien decida indirectamente que no vuelven a colaborar determinados periodistas o vedettes. Ya lo escribió don Santiago Carrillo, La mano negra del comunismo.