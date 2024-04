Paco León revoluciona las redes y la Pascua contando una nueva práctica sexual

El conocido actor andaluz no se corta y comparte con sus seguidores sus inquietudes íntimas. Esta vez cuenta algo relacionado con el sexo muy sorprendente y por ‘culpa’ de la religión.

El conocido actor sevillano Paco León ha revolucionado las redes sociales con nuevas revelaciones sexuales. Desde hace años, tal y como recoge La Razón, el también director de cine ha querido romper tabúes y hablar alto y claro sobre cuestiones a los que muchos les hace ruborizarse o sentir pudor. Lo hizo con su película Kiki, el amor se hace, pero también en su día a día con comentarios algo picantes o con publicaciones tan revolucionarias como la de este lunes de Pascua.

Y es que el intérprete ha querido poner sobre la mesa que ha conocido una nueva práctica sexual de la que no había escuchado antes, pero que le ha parecido tan curiosa que ha entendido necesario compartirlo con el mundo, quizá, para ver cómo se animaba el debate.

El actor ha grabado un vídeo para explicar la práctica sexual que había escapado a sus dominios y que le ha llamado poderosamente la atención. “¿Qué os parece esto del Soaking? ¿Te verías practicándolo? ¿A lo mejor siendo la persona que bota en la cama?” son las preguntas que Paco León lanzaba en su último post antes de entrar en materia y detallar en qué consiste esta modalidad de juegos de alcoba, tal y como recoge el citado diario de Planeta.

Paco León descubre algo íntimo

“Acabo de descubrir una práctica sexual que se llama ‘soaking’, nunca había oído hablar de ella. Por lo visto la mayoría de las religiones prohíben el sexo antes del matrimonio, entonces hay una iglesia en Yutah que inventó una práctica que ahora se está utilizando mucho entre los jóvenes para saltarse esa regla”, comienza a detallar el intérprete sevillano al que le encantan este tipo de curiosidades. Por supuesto, fue más allá en sus revelaciones, al narrar cómo “consiste en introducir el pene en la vagina y no moverse, no empujar, no hacer ningún movimiento, y por lo visto eso no cuenta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacoleon

Hecha la regla, hecha la trampa. A Paco León le ha divertido mucho esta forma de esquivar la prohibición de mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero más al reparar en un detalle clave y es que en la cama de los amantes hay una tercera persona: “Y contratan a una tercera persona para que vote en la cama y así obtener el placer. Pero ellos están quietos como conejos con las luces largas. Y, por lo visto, aunque esto es una práctica bastante antigua, ahora se está recuperando mucho. Que fuerte, me parece muy fuerte. Por no follar normal, por hacerlo más complicado”, se desternilla el actor, que ha logrado una gran interacción con su vídeo, tal y como concluye la citada información.