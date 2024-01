Olvido Hormigos reaparece y recuerda la difusión de su famoso vídeo íntimo

La exconcejala protagonizó un terrible suceso hace 12 años al filtrarse un vídeo íntimo suyo sin su consentimiento.

Han pasado casi ocho años desde que Olvido Hormigos fuera protagonista de las portadas de todos los medios de este país a raíz de un escandaloso vídeo íntimo que fue difundido sin su consentimiento. Un momento que supuso de los más difíciles a los que la exconcejala se ha enfrentado nunca.

Olvido Hormigos relata la situación que vivió tras la filtración de sus videos íntimos



No solo por la difusión del vídeo en sí, sino por todo lo que trajo después, algo de lo que la exconcejala ha hablado en "De viernes". Porque nada más conocerse la noticia, y tras acudir a comisaría a denunciar la difusión del vídeo, Olvido Hormigos supo que debía hablar con su marido y contárselo: "No se lo imaginaba, y cuando se lo dije se decepcionó un montón".

Un vídeo que Olvidos nunca se perdonará

A pesar de que han pasado años desde aquel momento, Olvido Hormigos no ha terminado de superarlo del todo: "No sé cómo se supera algo así, yo tuve que ir a un psicólogo. En mi casa solo quería llorar, me dormía y no quería despertarme, no quería que llegara el día siguiente. Más de un día pensé en tomarme pastillas, pero nunca lo he hecho".

Y aunque su familia la ha perdonado, ella no va a olvidar ese momento en su vida: "Mis padres, mi familia, me perdonaron, pero yo no me perdono y creo que no me voy a perdonar nunca. Hay veces que creo que no puedo llegar a ser lo feliz que pudiera ser, porque tengo siempre esa cosa ahí, de vergüenza".

En "De viernes", Olvido Hormigos ha recordado ese polémico episodio de su vida: "Se me cruzó este chico. Haberle seguido la corriente, pensé 'no se va a enterar nadie', pero yo era concejal. El partido socialista de mi pueblo pensó que mi imagen les perjudicaba y me pidieron la dimisión. Yo no quería dimitir. Hasta que mi marido me convenció".

A pesar de ese difícil momento, Olvido Hormigos y su marido lograron superar el bache, y en la actualidad continúan juntos: "Seguimos juntos, queriéndonos y tenemos una familia bonita. Me ha perdonado. Jesús es el amor de mi vida, es todo... No hemos sido pareja abierta nunca. Yo me he equivocado. Hemos sido una pareja tradicional. Le engañé en su momento y me ha perdonado...".