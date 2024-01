Tras archivarse su denuncia, Cándido Conde-Pumpido habla por primera vez

El ex de Lara Dibildos estuvo acusado por una presunta agresión sexual el pasado mes de noviembre, aunque la denunciante terminó retirando los cargos contra él.

Aunque ya ha quedado atrás, a Cándido Conde-Pumpido no se le olvida el mal trago que pasó en el mes de noviembre cuando fue acusado de presunta agresión sexual. Una denuncia que, tras ser retirada por la joven que le acusaba, ya ha sido archivada, lo que ha provocado que el ex de Lara Dibildos pueda hablar sin preocupaciones sobre este tema.

Cándido Conde-Pumpido habla sobre la polémica en la que se vio envuelto tras la acusación de agresión sexual



Para ello, Cándido Conde-Pumpido se ha sentado en el plató del programa "De viernes" de Telecinco y ha contestado sin cortarse a las preguntas de los colaboradores del espacio. Unas preguntas que giraban en torno a esa denuncia que sufrió el hijo del presidente del Tribunal Constitucional.

La versión de Cándido Conde-Pumpido

Cándido Conde-Pumpido ha explicado como conoció a la mujer que le denunció: "Lara y yo rompemos en torno a mediados de octubre y días después conozco a esta personas en la puerta de un local de Madrid... Acabamos en mi casa como una noche normal, en ese momento no hubo ningún tipo de relación sexual... Ella olvida una chaqueta en mi casa para volver a vernos, ahí surge una relación un poquito más intensa pero que no pasa de ser meramente circunstancial, nada parecido a una relación sentimental".

El día de la falsa agresión sexual, Cándido descubre que la chica se dedicaba a la prostitución: "Yo no supe que era escort hasta ese día... Había dos amigos en mi casa, uno de ellos se fue sin que ella lo viese, ella pretendía que nadie pudiera testificar en su contra diciendo que eso no había pasado, y la forma de hacerlo era acusarlos a ellos también de participar en el supuesto acto".

Además, según explica Cándido Conde-Pumpido, toda esta historia tendría un motivo de celos, porque Aline, la mujer que le denunció falsamente, no se tomo bien que en los medios se hablara de la relación entre Cándido y Lara Dibildos: "Empecé a ignorarla, no quería saber nada de todo eso, y ella llegó a presentarse en la puerta de mi casa, escribir a mis amigos a través de Instagram... Un día se presentó en la puerta de mi casa con comida, asegurándome que yo lo que necesitaba es que me cuidaran y que ella estaba ahí para eso".