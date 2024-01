Julián Contreras pone contra las cuerdas a Fran Rivera por su entrevista

Continúa el enfrentamiento entre los dos hermanos tras la polémica entrevista que dio Fran Rivera al programa "De viernes" de Telecinco.

El enfrentamiento entre Fran Rivera y su hermano Julián Contreras Jr. lleva patente muchos años, pero es desde hace algunas semanas cuando ha vuelto a ser uno de los temas a tratar por los medios de comunicación. Este enfrentamiento ha resurgido por la entrevista que Fran Rivera concedió al programa "De viernes", en la que habló sin tapujos sobre su hermano pequeño.

Dichas declaraciones no gustaron nada a Julián Contreras Jr., provocando que el hijo pequeño de Carmina Ordóñez visitara varios programas para contestar a su hermano. Aunque han pasado semanas, Julián no se olvida de lo que dijo Fran Rivera, y ha decidido poner los puntos sobre las íes en el mismo programa donde su hermano dio la polémica entrevista, en "De viernes".

Julián Contreras más duro que nunca con Fran Rivera

En su última aparición en "De viernes", Julián Contreras le ha dado un regalo de Reyes envenenado a su hermano. El hijo menor de Carmina Ordóñez ha contradicho todo lo que su hermano dijo hace semanas cuando explicó que se enteró de que su madre recibía malos tratos por la prensa, algo que Julián ha negado rotundamente: "A mí esto me levanta el estómago, no es cierto, no es real".

"Para mí fue muy traumático tener que contarle a mi hermano que mi madre estaba siendo maltratada", ha comenzado explicando Julián que asegura recordar como sucedió esa conversación e incluso la ropa que llevaba puesta: "Francisco, están pegando a mamá, y no una, sino varias veces... Lo que hizo fue llamarla y se lo negó pero, bienvenido al mundo de los malos tratos, todas los niegan".

Julián reacciona a las declaraciones de Fran Rivera sobre el presunto maltrato que sufrió su madre



Es por ese motivo, que Julián Contreras Jr. se ha mostrado muy enfadado al escuchar esta versión que Fran Rivera ha dado: "Es indignante esta versión de que él no se enteró y lo supo cuando vio las fotos. Yo se lo cuento mucho antes de eso. Yo se lo cuento mucho antes de ver la foto publicada en los medios".

Además, Julián también ha asegurado que la relación entre Fran Rivera y su madre, Carmina Ordóñez, era "muy distante: "Cuando le escucho hablar y dice 'fue durísimo' me pregunto, '¿qué fue durísimo?', porque yo no le vi... Su relación con mi madre era muy distante".