María Patiño pide ayuda: si alguien encuentra unas bragas en Mediaset, son suyas

La presentadora de Telecinco, que ahora cubre la baja de Jorge Javier Vázquez al frente del ‘Deluxe’, dejó boquiabiertos a los colaboradores e invitados presentes en el plató.

María Patiño quiso dejar huella en la que podría haber sido la última noche de viernes en el 'Deluxe' tras la fecha inicial de desaparición del formato el 23 de junio, pero, con la prórroga que ha concedido Mediaset mientras estructura su programación hasta el próximo 7 de julio, aún quedan dos fines de semana más para que a la imprevisible presentadora cuente alguna rocambolesca historia más.

La gallega, al frente del formato tras la decisión de Jorge Javier Vázquez de abandonar el programa por razones de salud, la contó una anécdota que dejó a la concurrencia, en el plató y en sus casas, totalmente ojipláticos.

Momento SuperPatiño. "¿Si alguien encuentra unas bragas, ¡son mías!". pic.twitter.com/32grYuNAFM — BuT (@but_rosa) June 3, 2023

Ginés y Yaiza, los dos polémicos exconcursantes de 'Supervivientes' que están rentabilizando a tope su paso por el programa (es ahora cuando verdaderamente ganan dinero los actores de los realities que no son vips), se sentaban en el plató y, cuando Patiño se disponía a presentarlos, cambió de tercio aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer la siguiente confesión.

"Sabes que te quería decir una cosa Ginés. Me cambio tantas de veces de ropa en la tele que el otro día perdí unas bragas, llegué a casa sin bragas”. Y Ginés le dice; “¿Sí?”. María continúa: “Que no es broma. Me quito, me pongo y llegue a casa sin bragas y me las dejé en Telecinco. ¿Tú no has visto unas bragas por ahí, verdad, jajajaja?, dice mientras Ginés niega con la cabeza. “Pues si veis unas bragas, son mías. Ehhhhh. Bueno, las he perdido Pilar", le dice a una sorprendida Pilar Vidal. “Bueno, no es muy normal tampoco perder unas bragas, María", le contesta, a la vez que quiso satisfacer su curiosidad: "¿Pero no notas que vas sin bragas?. ¿No notabas fresquito?".

Patiño, que quizás recapacitó en un segundo de la barbaridad que acababa de soltar, aunque no fuera en horario infantil (porque larga y rápida es un rato), ya no volvió a abundar sobre la anécdota e incidió sobre el naranja generalizado de los vestidos de las colaboradoras que habían acudido a la ceremonia de Matamoros, a la vez que daba paso a los titulares de ajetreada y polémica vida de la pareja de ‘náufragos’, con polígrafo incluido al rey de los bocatas (con permiso del ‘Patica’).

Sin duda, el último tramo de 'Sálvame' hacia las cocheras nos está dedicando momentos para la videoteca, quizás por ese afán de reivindicarse como un programa ultrademocrático donde cada uno dice lo que quiere, quizás por el enfado de sus grandes protagonistas que no saben cuál será su propia estación, quizás por ese sentimiento que en su día expresó tan gráficamente Belén Esteban: “Para lo que me queda en el convento, …dentro”.

Sea como fuere, el ‘Deluxe’ de este viernes, que regresaba tras haber sido sustituido la semana pasada por la última edición de ‘Sálvame Fashion Week’, reunió ante la tele a 1.089.000 espectadores (11,9%).

Demasiado tiempo libre

Ante el final de ‘Sálvame’, Patiño está preocupada cuando piensa en el tiempo libre que tendrá, incluso pidió ayuda porque no sabe qué hacer: "Tengo un problema con el tiempo libre, necesito ayuda", dijo en plena emisión del programa "Cada vez me quiero operar de algo, voy a tener tanto tiempo que me voy a cambiar entera", acabó diciendo. Eso sí, tiene varios planes bajo la manga para hacer cuando se cierre definitivamente 'Sálvame': "Me he apuntado a clases de inglés y voy a dar un curso de formación digital".