Antonio David defiende a Marta Riesco tras su fulminante despido por Unicorn

El excolaborador de 'Sálvame' no ha dudado en apoyar a Marta Riesco, despedida de forma fulminante por la productora en el que trabajaba, Unicorn, aunque anuncia que dará guerra.

Marta Riesco anunciaba el 24 de marzo en Instagram que había sido despedida fulminantemente de Telecinco. La actriz, modelo y cantante recibió una comunicación de despido disciplinario por parte de Unicorn Content, la productora donde trabajaba y que se encarga de programas como 'El Programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' o 'Fiesta'.

La reportera llevaba un tiempo alejada de la televisión tras su última polémica con 'Sálvame' y, aunque todo hacía indicar que iba a volver a su puesto de trabajo, su vida ha dado otro giro de 180º. Su productora ha decidido rescindir su contrato. Lejos de estar conforme, Riesco ha querido impugnar el despido y pedir respeto por su situación y por la decisión que ha tomado a raíz de esto.

"No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. Por consejo de mis abogados, os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal", ha escrito la periodista en una publicación de la mencionada red social.

Antonio David reacciona

El último en reaccionar a esta noticia ha sido su pareja, Antonio David Flores, a quien se apartó de Telecinco en marzo de 2021 tras el estreno de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ protagonizada por Rocío Carraco.

Cabe recordar que el exguardia civil demandó a la productora La fábrica de la tele por despido improcedente. La Justicia condenó a la productora a pagar los salarios que dejó de percibir hasta la fecha en la que el contrato hubiera finalizado, que estipularon en 32.361 euros, así como una indemnización por vulneración de su derecho al honor en una cuantía de 50.000 euros.

Ahora, Antonio David, confiado en que tendrá su misma suerte que él, no ha dudado en sacar la cara por su novia de forma inmediata tras su despido. "Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo", ha comenzado expresando el exguardia civil sin pelos en la lengua en su cuenta de Instagram.

"Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada. A partir de ahí, te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos", continuaba.

"Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran. 'Se cierra una ventana, pero se abre una puerta. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", ha concluido Antonio David, quien ha apoyado a su pareja y ha criticado con dureza a Mediaset.

Este no es el único detalle que ha tenido Antonio David con su pareja. En el último directo de Twitch de la periodista, entró en directo para dedicarle un cariñoso mensaje: "Deja de llorar. Esta gente no se merece ni una lágrima tuya. Igual no merecían que estuvieses donde estabas y a partir de ahora te llegarán muchas ofertas de trabajo porque era una estupenda profesional".