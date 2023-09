Losantos destapa la cita secreta y discreta de Albert Rivera que dispara rumores

Alejado de los focos desde el fallecimiento de su padre el pasado 20 de agosto, Albert Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán por su vida sentimental. Y es que según Es la mañana, programa de Federico Jiménez Losantos en Es Radio, el expolítico podría haberse reencontrado con Aysha Daraaui en Madrid tras sus comentadísimas imágenes en actitud cariñosa (con la actriz lamiéndole la oreja durante un baño) en Ibiza.

Aunque el ex de Malú mantiene una discreta e incipiente relación con la diseñadora Carla Cotterli (con la que protagonizó unas apasionadas instantáneas en la isla pitiusa una semana después de ser sorprendido con la artista catalana de origen marroquí) esto no ha impedido que haya tenido una nueva "cita" con Aysha en un conocido local del centro de la capital.

Un reencuentro en el que, según el periodista Daniel Carande, estuvieron acompañados por la actriz Macarena Gómez, amiga de ambos, y en el que se les vio hablar de lo más cercanos mientras compartían sofá (ya que la música estaba muy alta) aunque Albert abandonó el lugar antes que Aysha.

Aysha Daraaui niega haber cenado ni con Rivera ni con nadie

Una cita que ha desatado las especulaciones sobre su relación y que una de las protagonistas ha desmentido tajantemente: "Yo no he cenado con nadie. De hecho, no cené. No sé, que digan lo que digan...".

Intentando hacerse un hueco en el panorama cinematográfico, la actriz insistió en que no quiere que se hable de su vida privada, aunque confesó que no le molesta tener que responder a las preguntas relacionadas con el ex líder de Ciudadanos: "No me incomoda que se me relacione con mis amigos. Tengo muchos amigos así que todos son maravillosos, pero prefiero que se hable de mi carrera que es lo que me interesa".

Dejando claro que se le seguirá viendo con Albert porque "los amigos son amigos y hacen planes de amigos", la actriz quitó hierro a la expectación que desataron sus imágenes con el expolítico: "En mi vida me han pasado muchas cosas como para que esto me impacte... al final todos somos personas, todos sufrimos, yo también soy una sufridora nata por muchas cosas en mi vida, pero soy muy alegre y me suelo tomar las cosas con humor. Soy más el lado del humor".