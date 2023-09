Carlos Sobera rompe a llorar en presencia de Ana Obregón pero Joaquín le frena

La ansiada primera entrevista de la bióloga, que dio grandes titulares como que su nieta "Anita huele a Aless", estuvo muy disputada pero los resultados negro sobre blanco no engañan a nadie

Alejada del foco mediático y completamente volcada en su nieta Ana Sandra, que está a punto de cumplir 6 meses y se ha convertido en su gran alegría y en su única prioridad, Ana Obregón reapareció este miércoles por todo lo alto.

Aunque en un primer momento se dijo que lo haría en El Hormiguero de Pablo Motos y posteriormente se dijo que sería en El Novato de Joaquín (ambos programas de Antena 3) finalmente lo hizo a doble banda, no solo en la de Atresmedia con el exfutbolista, sino también en el nuevo formato de Mediaset para intentar recuperar las audiencias a la misma hora: El musical de tu vida de Carlos Sobera, donde recordó los episodios que han marcado su vida, sincerándose sobre los momentos más felices, pero también sobre los más dolorosos.

A través de seis musicales que la han dejado boquiabierta, la presentadora asistió a un completo repaso de su vida, abriéndose en canal con el presentador al hablar sobre su familia y sobre el duro revés de salud que sufrió siendo tan solo una niña, además de echar la vista atrás para rememorar su relación con Miguel Bosé, su amistad con Julio Iglesias o sus inicios como artista.

Lógicamente si hubo un momento en el que se emocionó fue sido al hablar de Aless Lequio y de cómo cumplió el último deseo de su hijo con el nacimiento de su nieta Ana Sandra que, como confiesa, le ha perdonado la vida estos tres años.

La audiencia no acompaña el estreno de Telecinco con Ana Obregón como invitada estelar

Y sin embargo, la gran expectación por ver el regreso de Ana Obregón a la tele tras el nacimiento de su nieta no fue suficiente para que Telecinco se llevara el prime time y el gato al agua se lo llevó, también con una entrevista a la actriz, el exfutbolista del Betis para la cadena de Atresmedia.

Así, El Musical de Tu Vida debutó en antena con la esperada entrevista a la bióloga con un 9.9% de cuota de pantalla y 789.000 espectadores que, si bien superaron las cifras de la Mediaset la semana pasada (La Caza del Encantador hizo 8.2% y 647.000), no pudieron con El Novato de Joaquín en Antena 3, también con Ana Obregón, (12.9% y 1.457.000) ni con Lazos de Sangre sobre Julio Iglesias en La Uno de TVE (9.7% y 989.000/11.9% y 697.000).

Y eso que Ana Obregón hasta comentó para Telecinco el origen de su legendario mote, Anita la Fantástica: "Tuve un tumor benigno en el estómago, me quitaron 13 o 15 centímetros. Fue fenomenal, pero me quedé muy delgada y no me gustaba en el colegio". Fue entonces cuando empezó "a idear un mundo ideal" que provocó que su familia empezase a llamarla "Anita la fantástica".

Empezó la carrera de Biología porque "quería investigar el cáncer. Era muy estudiosa, delegada de mi clase... Tenía complejo de patito feo pero veía que todos los chicos se sentaban a mi lado en los exámenes, había peleas porque siempre sacaba buenas notas". Curiosamente fue su primer novio, Miguel Bosé, quien le quitó dicho complejo y la inspiró a dedicarse al mundo de la interpretación.

Ana Obregón confiesa a Sobera que Julio Iglesias fue su gran aliado

Sueño en el que contó con Julio Iglesias como gran aliado: "Es muy amigo mío y lo quiero muchísimo", desveló, explicando que fue el artista el que la acogió en su casa de Miami cuando daba sus primeros pasos en el mundo del cine: "Me consolaba con los castings y me decía tranquila, lo conseguirás".

Otro de los musicales sobre su vida, naturalmente, tuvo como gran protagonista a su hijo Aless, "mi mejor amigo, mi protector, el hombre de la casa", que falleció de cáncer el 13 de mayo de 2020 con solo 27 años: "Es tan maravilloso lo que hemos vivido... pero 27 años no es nada, tenía derecho a vivir mucho más" se lamentó muy emocionada. Incapaz de contener las lágrimas, no perdió detalle de la actuación en la que se recordó el nacimiento de su hijo, su especial relación y lo orgullosa que estaba de él, además de su enfermedad, su muerte y su último deseo en forma de hija póstuma que la actriz no dudó en cumplir por Aless.

Una emoción que se contagió al presentador del programa, Carlos Sobera, que con la voz quebrada al ver las imágenes no pudo contener el llanto emocionado.

Ana Obregón asegura que "Anita huele a Aless" y se derrumba recordando a su hijo

"Dos semanas antes de dejarnos, en el hospital, me pidió que le diera un bolígrafo y un papel. Estaba muy malito y casi no podía ni escribir. Me dijo "mira, mamá, yo no sé si voy a estar aquí pero, en caso de que no esté, yo quiero dejar una hija o un hijo en la tierra, juradme y prometedme que lo vais a hacer", echó la vista atrás sin poder contener las lágrimas, respondiendo a aquellos que han cuestionado la llegada de su nieta Ana Sandra a su vida: "Dejó en un papel su testamento, su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no realiza la última voluntad de su hijo? ¿Qué tipo de madre en el mundo haría eso? Dime una solo. ¿Sería una buena madre? No. Era su deseo".

"Anita huele a Aless. Es todo. He vuelto a vivir otra vez. La vida ahora tiene significado. Anita es el motivo que me ha perdonado la vida durante estos tres últimos años que no quería estar aquí" ha confesado emocionada, confirmando que la pequeña le ha devuelto las ganas de vivir y de sonreír tras la muerte de su hijo.