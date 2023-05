Karmele Marchante se mofa del cierre de Sálvame y lanza graves acusaciones

La siempre polémica excolaboradora de Telecinco se venga de los que fueran sus compañeros de plató y les manda un 'recado' por el cierre del programa. Además, les califica como "mafia".

Era uno de los rostros más populares de Sálvame. De hecho, era uno de sus pilares fundamentales e incluso los responsables de La Fábrica de la Tele la eligieron como ‘cantante’ para que Sálvame representase a España en el Festival de Eurovisión. Sí, hablamos en ESdiario de la periodista catalana, Karmele Marchante.

Quién le iba a decir a Marchante que pocos meses después se convertía en la diana de todas las críticas de sus compañeros de programa, encabezados por Jorge Javier Vázquez. Desde ese momento, la colaboradora tenía las horas contadas en el espacio rosa de Telecinco y semanas después se confirmaba su despido. Corría el año 2016.

Tras su salida del universo Sálvame y de Mediaset, Karmele Marchante iniciaba una cruzada contra la gran mayoría de sus excompañeros y han sido varios los encontronazos verbales entre las partes e incluso demandas judiciales. Karmele llegaba a acusar a los responsables del programa y a Jorge Javier de “maltratadores”.

Pero ahora, tras el anuncio de cancelación de Sálvame, la periodista catalana ha visto la oportunidad ideal para vengarse de la que ha sido durante mucho tiempo su casa y se ha mofado del fin del espacio y ha lanzado también graves acusaciones contra el programa de La Fábrica de la Tele.

Según Karmele Marchante Sálvame es una "mafia rosa "

Karmele Marchante, en una entrevista en LOC, ha sido tajante: “Ni me alegro ni me dejo de alegrar. Tengo relación con gente de la redacción y los puestos de trabajo me importan, porque sé lo que es. Pero por los directores, el plató y el cabeza de plató sí que me alegro. ¡Que se fastidien!”.

Pero Marchante ha ido a más y en esa entrevista ha calificado al programa de Jorge Javier Vázquez como una “mafia rosa” y ha cuestionado una de las causas que supuestamente abandera el programa, el feminismo: “Feminismo de salón, del que se aprende en cinco minutos porque queda cool decirlo. La misoginia que tienen en Sálvame es incurable. Son gente nefasta, letal e inculta que solo sabe de bronca, insultar, chillar... Una mafia rosa que compra bebés y maltratadores de manual”.