Jorge Javier revela antes de irse lo que hace Tamara cuando cree que nadie la ve

Sálvame tiene los días contados en el calendario, será por eso que el presentador de Telecinco ha decidido tirar de la manta sobre la cara oculta de la marquesa de Griñón detrás de cámaras.

Si hay dos noticias en el mundo del corazón que tienen en vilo a los fans de la prensa rosa en los últimos tiempos esas son el próximo cierre de Sálvame y, cómo no, la boda de Tamara Falcó, que parece no parar de mandarle señales para que no se case. La última, quedarse sin vestido de novia a menos de dos meses para el enlace.

Sus desavenencias con las firma Sophie et Voilà y el rotundo comunicado de las diseñadoras vascas anunciando el fin de su relación y dejando la imagen de la marquesa de Griñón en entredicho ha abierto un agrio debate de versiones encontradas y hasta contradictorias entre la marca y la prometida.

En este sentido este martes se fusionaron las dos noticias del corazón más importantes de los últimos tiempos cuando Sálvame trató el asunto y Jorge Javier Vázquez ante el inminente fin del programa decidió tirar de la manta y no seguir callando por más tiempo. Para lo que le queda en el convento...

El caso es que el presentador, al hilo de la noticia del traje de novia de Tamara reveló la cara menos amable de Falcó cuando las cámaras no están grabando. Vamos, que cuando nadie la ve, puede ser o no ser que diría Alejandro Sanz, y ella no es tan simpática como hace ver de cara a la galería.

Cabe recordar que Sophie et Voilà se habría negado a plagiar un vestido de Chanel por lo que habría roto su contrato con la hija de Isabel Preysler: "Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", aseguró después Tamara.

Jorge Javier Vázquez decide destapar el secreto de Tamara Falcó ahora que acaba Sálvame

Sin embargo, algunas informaciones apuntan a numerosos desplantes por parte de Falcó a las estilistas y una tirantez que habría provocado la ruptura de la relación comercial. A pesar de la presunta situación insostenible, la firma deseaba lo mejor a la novia, con lo que Jorge Javier Vázquez apuntaba a que "encima son elegantes".

Jorge Javier se lanza a desenmascarar a Tamara Falcó en 'Sálvame' tras la polémica con su vestido: "Lo voy a decir, porque siempre me lo he callado y ya no puedo más".



"Te lo voy a decir ya, para qué esperar al 23 de junio: hay una Tamara delante de las cámaras y otra detrás.… pic.twitter.com/dSY14Yswz3 — TVMASPI (@sebas_maspons) May 16, 2023





Pero el presentador decidió no quedarse ahí y anunció que iba a contar algo que se desconocía hasta la fecha. Asegurando que tenía pruebas para demostrar lo que estaba revelando, acusó a la hija de Isabel Preysler de ser "una Tamara delante de las cámaras y otra detrás". "Cuando no la pillan en situaciones que sabe que hay gente o cámaras, es antipatiquísima", sentenció.